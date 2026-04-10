Σε κλίμα κατάνυξης η πρώτη περιφορά Επιταφίου στον Προφήτη Ελισσαίο του Ψυρρή, δείτε βίντεο
Πλάνα από την πομπή στη «γειτονιά» του Παπαδιαμάντη - Τον στολισμένο Επιτάφιο προσκύνησαν και ακολούθησαν εκατοντάδες πιστοί
Σε ατμόσφαιρα βαθιάς ευλάβειας και με σεμνότητα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής η περιφορά του Επιταφίου από το ιστορικό παρεκκλήσι του Προφήτη Ελισσαίου, στους δρόμους γύρω από το Μοναστηράκι. Η τελετή έλαβε χώρα νωρίτερα σε σχέση με άλλες ενορίες της πρωτεύουσας, διατηρώντας τον λιτό και κατανυκτικό της χαρακτήρα.
Πλήθος πιστών προσήλθε για να προσκυνήσει τον στολισμένο Επιτάφιο και να συμμετάσχει στην πομπή, ενώ το τελετουργικό παρακολούθησαν και πολλοί επισκέπτες της πόλης, που βρέθηκαν στην περιοχή και στάθηκαν για να δουν από κοντά τη θρησκευτική αυτή παράδοση.
Η δράση της περιφοράς του Επιταφίου εντάσσεται στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (ΜΝΕΠ) σε συνεργασία με το Σωματείο «Οι Φίλοι του ΜΝΕΠ».
Το αποτύπωμα του ΠαπαδιαμάντηΟ ναΐσκος, που θεωρείται κτίσμα της τουρκοκρατίας και ανήκε στην αρχοντική οικογένεια Χωματιανού-Λογοθέτη, θεωρείται ένας «ζωντανός» πυρήνας πολιτισμού. Τόπος αγαπημένος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη -ο οποίος έζησε και αγάπησε την περιοχή- και του εξάδερφου του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, οι οποίοι έψαλλαν εκεί στις αγρυπνίες, εκτελώντας χρέη δεξιού και αριστερού ψάλτη αντίστοιχα. Πρόκειται για μια μικρή και απλή μονόκλιτη βασιλική, που βρίσκεται στην αυλή της παλιάς οικίας του Λογοθέτη, η οποία λόγω της συμμετοχής του Παπαδιαμάντη γινόταν πόλος έλξης για λόγιους -και όχι μόνο- της εποχής.
