Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης η 77χρονη που συνελήφθη μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της
Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης έφτασε η 77χρονη που συνελήφθη χτες το βράδυ κατηγορούμενη για παράβαση του άρθρου 307 του Ποινικού Κώδικα για παράλειψη προσφοράς βοήθειας προς τον 82χρονο σύζυγό της που βρέθηκε νεκρός εντός της οικίας τους στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 82χρονος φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του από νωρίς το μεσημέρι ενώ η Αστυνομία ειδοποιήθηκε αρκετές ώρες μετά από γείτονες. Μάλιστα, η 77χρονη σύζυγος βρισκόταν έξω από το σπίτι όταν έφτασε η Αστυνομία.

Η 77χρονη έχει συλληφθεί δύο φορές και έχει εμφανιστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης κατηγορούμενη για κακοποίηση του υπερήλικα συζύγου της. Τελευταία φορά μόλις προχτές την Παρασκευή 27 Απριλίου όπου αφέθηκε ελεύθερη λόγω αμφιβολιών.

Χτες στο σπίτι του ζεύγους παραβρέθηκε και ιατροδικαστής όμως από τη μικροσκοπική εξέταση δεν προέκυψαν κάποια στοιχεία και αναμένεται το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής για τα αίτια και την ώρα του θανάτου του 82χρονου.

Στο Δικαστικό Μέγαρο έφτασε λίγο μετά τις 11 το πρωί με σκυφτό κεφάλι συνοδεία δυο αστυνομικών ενώ σε ερώτηση δημοσιογράφων τι έγινε χθες απάντησε κοφτά «τίποτα».

Αυτή την ώρα αναμένει να μπει στον εισαγγελέα και στη συνέχεια να δικαστεί στο αυτόφωρο για παράλειψη προσφοράς βοήθειας.
Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

