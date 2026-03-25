Συγκίνησε στη Λήμνο η παρέλαση της μικρής Φωτεινής και του σκύλου βοηθού της, δείτε βίντεο
Όταν το Ειδικό Σχολείο άνοιξε την μαθητική παρέλαση το πλήθος ξέσπασε στο πιο θερμό χειροκρότημα για την Φωτεινή που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού

Μάθημα ζωής χάρισε ανήμερα της 25ης Μαρτίου η μικρή Φωτεινή που συμμετείχε στην παρέλαση για την εθνική εορτή με το ειδικό σχολείο της Λήμνου.

Όταν το Ειδικό Σχολείο άνοιξε την μαθητική παρέλαση το πλήθος ξέσπασε στο πιο θερμό χειροκρότημα για την Φωτεινή που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και η οποία παρέλασε φορώντας παραδοσιακή φορεσιά της Λήμνου έχοντας δίπλα της δεμένος με τον ειδικό οδηγό στη μέση της τον Ντάζ.

Όπως αναφέρει το limnoslive.gr ο Ντάζ είναι ένας εκπαιδευμένος σκύλος-βοηθός (Service Dog), που επέτρεψε στη Φωτεινή να παρελάσει και να νιώθει ασφαλής ανάμεσα στο πλήθος, τις φωνές και τα εμβατήρια.

