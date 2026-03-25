Με 60 παιδιά από 10 χωριά η παρέλαση στους ακριτικούς Μεταξάδες, 3χλμ. από τα σύνορα με τη Βουλγαρία, δείτε βίντεο

Ξεχωριστές στιγμές εκτυλίχθηκαν το πρωί της 25ης Μαρτίου στους ακριτικούς Μεταξάδες στον Έβρο.Συνολικά 60 παιδιά από δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια που φοιτούν σε 10 χωριά, βρέθηκαν στους Μεταξάδες και παρέλασαν υπερήφανα για την εθνική επέτειο.Οι Μεταξάδες είναι ένα χωριό που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 3χλμ. από τα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας.Στο χωριό μένουν 400 μόνιμοι κάτοικοι, ανάμεσα στους οποίους και 30 νέα ζευγάρια που επέλεξαν να παραμείνουν στην περιοχή στηρίζοντας την ακριτική Ελλάδα.