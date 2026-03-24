Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το μπεστ σέλερ μυθιστόρημα της Carla Neggers «Στο δρόμο του φεγγαριού»

Με το στοιχείο του αισθησιασμού και το ερωτικό πάθος, να συνδυάζεται αριστοτεχνικά με την έκπληξη και την αγωνία, το μυθιστόρημα «Στο δρόμο του φεγγαριού» αποτελεί ένα από τα κορυφαία βιβλία της Carla Neggers.Μια συγγραφέας με αστείρευτη, δαιμόνια φαντασία, αλλά και με ένα μοναδικό χάρισμα να αφηγείται με τρόπο καθηλωτικό τις ιστορίες της, η Αμερικανίδα Carla Neggers δικαίως θεωρείται ως μία από τις κορυφαίες δημιουργούς σε ένα πολύ ιδιαίτερο είδος -αυτό που θα ονόμαζε κανείς ερωτικό θρίλερ.Στο «Δρόμο του φεγγαριού» η Neggers ξετυλίγει την παράξενη ιστορία δύο νέων και ανέμελων ανθρώπων, για τους οποίους όλα τα προβλήματα έμοιαζαν να είναι λυμένα.Εκείνος, ο Κολτ Σινκλέρ ήταν κληρονόμος μιας τεράστιας οικογενειακής περιουσίας. Εκείνη, η Φράνι Μποντίν, ήταν μια τυχοδιώκτρια καλλονή που ζούσε σαν να μην υπάρχει αύριο. Και, όντως, η μοίρα το θέλησε να μην υπάρχει αύριο, για κανέναν από τους δύο. Το ζευγάρι χάθηκε ξαφνικά, σε μια πτήση με ένα μικρό ιδιωτικό αεροπλάνο που δεν βρέθηκε ποτέ.Θα χρειαζόταν να περάσει μισός αιώνας για να ανοίξει ξανά ο φάκελος των άτυχων Κολτ Σινκλέρ και Φράνι Μποντίν. Τότε, 50 χρόνια μετά, η Πινέλοπι Τσέσνατ, μια νεαρή και ανήσυχη πιλότος ανακάλυψε τυχαία το χαμένο αεροσκάφος, γεγονός που την παρασύρει σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη περιπέτεια. Στο πλευρό της θα βρεθεί ο ανηψιός του αγνοούμενου Κολτ, ο Γουάιατ Σινκλέρ, ο οποίος φιλοδοξεί να λύσει το μυστήριο γύρφω από την εξαφάνιση του ζευγαριού. Όμως, η υπόθεση περιπλέκεται πολύ -και όχι μόνον επειδή ο Σινκλέρ και η Πινέλοπι Τσέσνατ ζουν έναν παράφορο έρωτα. Αλλά και γιατί μια άγνωστη απειλή, μια σκοτεινή δύναμη, ακολουθεί το ζευγάρι σε κάθε του βήμα.Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό μυθιστόρημα «Στο δρόμο του φεγγαριού» της Carla Neggers είναι στο ΘΕΜΑ.