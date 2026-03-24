Χίος: Υψώθηκε γιγάντια ελληνική σημαία, αλλά σκίστηκε από τον αέρα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Χίος 25η Μαρτίου

1 ΣΧΟΛΙΟ
Υψώθηκε η τεράστια σημαία της Χίου για την 25η Μαρτίου, όμως γρήγορα υπήρξε ένα απρόοπτο.

Λόγω του δυνατού αέρα στη περιοχή, η σημαία σκίστηκε λίγο αφότου υψώθηκε. Άμεσα τοποθετήθηκε μια μικρότερη στον ιστό και η μεγάλη σημαία μεταφέρθηκε για να επισκευαστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες του chiosin το απόγευμα θα επανατοποθετηθεί.

Η πομπή και η έπαρση έγινε με τους σπουδαστές της ΑΕΝ Μηχανικών Χίου , συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου, η οποία παιάνιζε εμβατήρια και παρουσία του Στρατού.


Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

