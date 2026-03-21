Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Αποζημιώσεις στο πλαίσιο των μέτρων κατά της διασποράς του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο
Η αποζημίωση θα αφορά γάλα που παρελήφθη κατά τη διάρκεια των μέτρων
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανακοινώνει ότι θα υπάρξει αποζημίωση, με βάση τα τιμολόγια, για γάλα που παραλαμβάνεται από τυροκομεία της Λέσβου, αλλά δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξαιτίας των μέτρων που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της διασποράς του αφθώδους πυρετού.
