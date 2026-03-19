Κατολισθήσεις βράχων στον δρόμο για το λιμάνι του Αθηνιού στη Σαντορίνη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κανένα πρόβλημα με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια - Στο σημείο της κατολίσθησης έχουν σπεύσει συνεργεία αποκατάστασης - Επί τόπου και εισαγγελέας, υπό την εποπτεία του οποίου ανοίγει ή κλείνει για λίγο ο δρόμος ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών
Προβλήματα προκάλεσε η τελευταία κακοκαιρία στη Σαντορίνη, καθώς σημειώθηκαν κατολισθήσεις βράχων σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόσβαση στο λιμάνι του Αθηνιού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, οι κατολισθήσεις σημειώθηκαν στον δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι του Αθηνιού, με αποτέλεσμα να κλείσει για λίγο ο δρόμος για λόγους ασφαλείας, καθώς υπάρχει φόβος για νέες πτώσεις βράχων.
Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε ουρά αυτοκινήτων στον δρόμο προς το Αθηνιό, με οδηγούς που επιχείρησαν να προσεγγίσουν το λιμάνι. Σημειώνεται ότι τα πλοία φτάνουν και αναχωρούν κανονικά.
Στο σημείο της κατολίσθησης έχουν σπεύσει συνεργεία αποκατάστασης των ζημιών και εισαγγελέας, υπό την εποπτεία του οποίου ανοίγει ή κλείνει για λίγο ο δρόμος ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών
Δείτε εδώ live εικόνα από το λιμάνι
Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ αναμένεται η εκτίμηση των ζημιών και η αξιολόγηση της επικινδυνότητας, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
