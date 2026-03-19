Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από την κατεδάφιση του τούνελ στον Περιφερειακό για το Flyover
Από χθες τα μηχανήματα έχουν ξεκινήσει τις εργασίες για την κατεδάφιση του τούνελ, ενώ ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Προχωρούν οι εργασίες για την κατεδάφιση του τούνελ στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, λόγω της κατασκευής του Flyover.
Ήδη τις προηγούμενες μέρες έγιναν οι απαραίτητες πρόδρομες εργασίες, ενώ πλέον από χθες κιόλας τα μηχανήματα έχουν ξεκινήσει να κατεδαφίζουν το τούνελ.
Τόσο σημερινές εικόνες, όσο και σε βίντεο από drone καταγράφεται η πρόοδος των εργασιών για την κατεδάφιση του τούνελ και τα στιγμιότυπα είναι εντυπωσιακά.
Δείτε το βίντεο:
Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία των οχημάτων τόσο στα ανατολικά όσο και στα δυτικά διεξάγεται παραπλέυρως του Περιφερειακού από παρακαμπτήριους δρόμους.
Οι εργασίες για την πλήρη κατεδάφιση του τούνελ θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες.
Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο κατεδαφίστηκε η γέφυρα του Αγίου Παύλου ενώ προ μηνών κατεδαφίστηκε και η γέφυρα Πανοράματος, στο πλαίσιο της κατασκευής του Flyover.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα