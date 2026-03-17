Επιστρέφει στη Σούδα το αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford» μετά τη φωτιά που έκαιγε το εσωτερικό του για 30 ώρες
Το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ επιστρέφει στη Σούδα για ανεφοδιασμό - Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν και έλεγχοι μετά την πυρκαγιά που διήρκεσε για πάνω από μια ημέρα
Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford», το οποίο βρίσκεται στη Μέση Ανατολή, αναμένεται να καταπλεύσει εκ νέου στη Σούδα τις επόμενες ημέρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατάπλους συνδέεται με ανάγκες ανεφοδιασμού, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν και έλεγχοι στο πλοίο λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του.
Υπενθυμίζεται ότι δημοσίευμα των New York Times νωρίτερα ανέφερε ότι η φωτιά διήρκεσε περισσότερες από 30 ώρες.
Αν και κατά την ίδια ανακοίνωση οι επιχειρήσεις μάχης στο πλοίο των 100.000 τόνων -το οποίο έχει αναπτυχθεί στην Ερυθρά Θάλασσα -δεν επηρεάστηκαν από τη φωτιά, το δημοσίευμα των ΝΥΤ παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «οι συνθήκες για το πλήρωμα και την αεροπορική πτέρυγα των περίπου 4.500 ατόμων που βρίσκονται στο πλοίο αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων απέχουν πολύ από το ιδανικό. Περίπου 600 ναύτες έχασαν τα κρεβάτια τους στη φωτιά και κοιμούνται σε τραπέζια ή στο πάτωμα, ενώ πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να πλύνουν τα ρούχα τους».
Σύμφωνα με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού και μαρτυρίες μελών του πληρώματος, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο κεντρικό πλυντήριο του πλοίου, πιθανότατα σε αεραγωγό στεγνωτηρίου, και στη συνέχεια επεκτάθηκε μέσω του συστήματος αεραγωγών σε διαφορετικά τμήματα.
Η πυρκαγιά τελικά τέθηκε υπό έλεγχο, αφού οι ναύτες πάλεψαν με τις φλόγες για πάνω από μια μέρα σε πολλά «διαμερίσματα» του αεροπλανοφόρου.
Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο που βρίσκεται σε αποστολή για 10 μήνες, είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα και με τις τουαλέτες.
Το «USS Gerald R. Ford» ξεκίνησε την τελευταία αποστολή του από τη Μεσόγειο, στη συνέχεια εστάλη στην Καραϊβική στο πλαίσιο του κλοιού που έστησαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο και στη συνέχεια επέστρεψε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Ειδικοί σημειώνουν ότι τέτοιες μακροχρόνιες αποστολές αφήνουν «σημάδια» σε πλοία και πληρώματα. Τα προγράμματα συντήρησης συντονίζονται αυστηρά σε ολόκληρο το στόλο, και η παράταση της αποστολής ενός αεροσκάφους μπορεί να καθυστερήσει τις επισκευές και να επιβαρύνει τον εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί για αποστολές μικρότερης διάρκειας.
«Δεν σχετίζεται με τον πόλεμο»Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, η πυρκαγιά στο μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ τέθηκε υπό έλεγχο, δεν συνδέεται με πολεμικές επιχειρήσεις και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ναυτών, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.
Ναύτες κοιμούνται στο πάτωμα και στα τραπέζια
