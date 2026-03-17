New York Times: Για 30 ώρες έκαιγε η φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, ναύτες κοιμούνται σε τραπέζια ή στο πάτωμα
ΚΟΣΜΟΣ
Για συνθήκες που πόρρω απέχουν από το να χαρακτηριστούν ιδανικές, κάνουν λόγο οι ΝΥΤ, σχετικά με τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη εβδομάδα ενώ το αεροπλανοφόρο βρισκόταν στη Μέση Ανατολη

Μεγαλύτερες φαίνεται ότι ήταν οι διαστάσεις της φωτιάς που εκδηλώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή καθώς σύμφωνα με τους New York Times οι φλόγες που ξεπήδησαν από τους χώρους των πλυντηρίων, έκαιγαν για περισσότερες από 30 ώρες με δεκάδες μέλη του πληρώματος να αντιμετωπίζουν πρόβλημα από τον καπνό που εισέπνευσαν.

Η ανακοίνωση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ανέφερε ότι η φωτιά στο μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ περιορίστηκε, δεν σχετίζεται με μάχες και προκάλεσε τραυματισμούς σε δύο ναύτες που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Αν και κατά την ίδια ανακοίνωση οι επιχειρήσεις μάχης στο πλοίο των 100.000 τόνων, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην Ερυθρά Θάλασσα δεν επηρεάστηκαν από τη φωτιά, το δημοσίευμα των ΝΥΤ παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «οι συνθήκες για το πλήρωμα και την αεροπορική πτέρυγα των περίπου 4.500 ατόμων που βρίσκονται στο πλοίο αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων απέχουν πολύ από το ιδανικό. Περίπου 600 ναύτες έχασαν τα κρεβάτια τους στη φωτιά και κοιμούνται σε τραπέζια ή στο πάτωμα, ενώ πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να πλύνουν τα ρούχα τους».

Σύμφωνα με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού και αναφορές μελών του πληρώματος, η πυρκαγιά ξέσπασε στο κεντρικό πλυντήριο του πλοίου, σύμφωνα με πληροφορίες στον αεραγωγό ενός στεγνωτήριου πριν εξαπλωθεί μέσω των αεραγωγών σε διάφορα άλλα σημεία του σκάφους.

Η πυρκαγιά τελικά τέθηκε υπό έλεγχο, αφού οι ναύτες πάλεψαν με τις φλόγες για πάνω από μια μέρα σε πολλά «διαμερίσματα» του αεροπλανοφόρου.

Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο που βρίσκεται σε αποστολή για 10 μήνες, είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα και με τις τουαλέτες.

Το USS Gerald R. Ford Read ξεκίνησε την τελευταία αποστολή του από τη Μεσόγειο, στη συνέχεια εστάλη στην Καραϊβική στο πλαίσιο του κλοιού που έστησαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο και στη συνέχεια επέστρεψε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ειδικοί εξηγούν ότι τέτοιες μακροχρόνιες αποστολές αφήνουν «σημάδια» σε πλοία και πληρώματα. Τα προγράμματα συντήρησης συντονίζονται αυστηρά σε ολόκληρο το στόλο, και η παράταση της αποστολής ενός αεροσκάφους μπορεί να καθυστερήσει τις επισκευές και να επιβαρύνει τον εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί για αποστολές μικρότερης διάρκειας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης