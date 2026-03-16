Οδηγός του ΟΑΣΘ βγήκε από το λεωφορείο και έπαιξε ξύλο με άλλον οδηγό που τον είχε μπλοκάρει, δείτε βίντεο
Ο οδηγός του ΙΧ φέρεται να αδιαφόρησε στις κόρνες και τα σινιάλα του οδηγού του λεωφορείου και στη συνέχεια του ζήτησε τον λόγο
Σε άμεση διαθεσιμότητα τέθηκε οδηγός λεωφορείου του ΟΑΣΘ, έπειτα από επεισόδιο με βιαιοπραγίες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το επεισόδιο σημειώθηκε πριν από δύο ημέρες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν οδηγός λεωφορείου της γραμμής 14 του ΟΑΣΘ ενεπλάκη σε συμπλοκή με οδηγό ΙΧ. Σε βίντεο που κατέγραψε περαστικός, ο οδηγός του λεωφορείου φαίνεται να έρχεται στα χέρια με τον οδηγό του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να πέσει στο οδόστρωμα.
Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Voria.gr, ο οδηγός του ΙΧ είχε σταθμεύσει στη λεωφορειολωρίδα στην Εγνατία με Συγγρού, εμποδίζοντας τη διέλευση του λεωφορείου και παραμένοντας μέσα στο όχημά του.
Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να αδιαφόρησε στις κόρνες και τα σινιάλα του οδηγού του λεωφορείου και στη συνέχεια του ζήτησε τον λόγο, με αποτέλεσμα να κλιμακωθεί η ένταση και οι δύο άνδρες να πιαστούν στα χέρια.
Το περιστατικό έληξε με την παρέμβαση επιβατών του λεωφορείου, οι οποίοι απομάκρυναν τον οδηγό του ΙΧ, ενώ δεν υποβλήθηκε καταγγελία στην αστυνομία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), στο σχετικό υλικό ο εργαζόμενος φαίνεται να κατεβαίνει από το λεωφορείο και να συμμετέχει σε επεισόδιο με βιαιοπραγίες. Ο οργανισμός προχώρησε άμεσα στη θέση του οδηγού σε διαθεσιμότητα.
Σύμφωνα με τις θεσμικές διαδικασίες ο οδηγός παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο, με το ερώτημα της απόλυσης.
Ο ΟΑΣΘ ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανοχή σε περιστατικά βίας. Κάθε συμπεριφορά που παραβιάζει τους κανονισμούς λειτουργίας του Οργανισμού και τίθεται σε γνώση του θα εξετάζεται άμεσα και θα τιμωρείται βάσει των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών».
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ«Σε άμεση διαθεσιμότητα, θέτει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης εργαζόμενό του οδηγό. Σε σχετικό video που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οδηγός φαίνεται να έχει κατέβει από το λεωφορείο και να συμμετέχει σε επεισόδιο με βιαιοπραγίες.
