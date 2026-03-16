Συνελήφθη 49χρονος οδηγός μηχανής που έτρεχε με 223 χλμ στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ευζώνων
Συνελήφθη 49χρονος οδηγός μηχανής που έτρεχε με 223 χλμ στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ευζώνων
Στο συγκεκριμένο σημείο το επιτρεπόμενο όριο είναι τα 110 χλμ/ώρα
Ένας οδηγός μηχανής συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς είχα αναπτύξει με τη μοτοσικλέτα του ταχύτητα 223 χλμ/ώρα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ευζώνων, με επιτρεπόμενο όριο τα 110 χλμ/ώρα.
Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για 49χρονο υπήκοο Βόρειας Μακεδονίας, εις βάρος του οποίου εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία.
Η ταχύτητά του καταγράφηκε από συσκευή εντοπισμού (ραντάρ) της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων του Τμήματος Τροχαίας Κιλκίς.
Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για 49χρονο υπήκοο Βόρειας Μακεδονίας, εις βάρος του οποίου εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία.
Η ταχύτητά του καταγράφηκε από συσκευή εντοπισμού (ραντάρ) της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων του Τμήματος Τροχαίας Κιλκίς.
