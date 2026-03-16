Συνελήφθη 49χρονος οδηγός μηχανής που έτρεχε με 223 χλμ στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ευζώνων
Στο συγκεκριμένο σημείο το επιτρεπόμενο όριο είναι τα 110 χλμ/ώρα

Ένας οδηγός μηχανής συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς είχα αναπτύξει με τη μοτοσικλέτα του ταχύτητα 223 χλμ/ώρα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ευζώνων, με επιτρεπόμενο όριο τα 110 χλμ/ώρα.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για 49χρονο υπήκοο Βόρειας Μακεδονίας, εις βάρος του οποίου εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία.

Η ταχύτητά του καταγράφηκε από συσκευή εντοπισμού (ραντάρ) της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων του Τμήματος Τροχαίας Κιλκίς.

