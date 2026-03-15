Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε 56χρονος ναύτης σε φορτηγό πλοίο στο λιμάνι
O άνδρας, μέλος του πληρώματος, τραυματίστηκε ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπάρι
Ένας 56χρονος ναύτης τραυματίστηκε το πρωί του Σαββάτου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, σε φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο με κυπριακή σημαία που ήταν ελλιμενισμένο στην περιοχή.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής, ο άνδρας, υπήκοος Αιγύπτου και μέλος του πληρώματος του πλοίου, τραυματίστηκε ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπάρι του φορτηγού-οχηματαγωγού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, υπέστη τραυματισμό στο δάκτυλο του αριστερού χεριού, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί κάταγμα.
Μετά το περιστατικό, ο ναύτης μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.
