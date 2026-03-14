Καιρός: Ήπιος και ανοιξιάτικος το επόμενο δεκαήμερο, με μικρές διακυμάνσεις

Ο Θοδωρής Κολυδάς προβλέπει παροδικές νεφώσεις και λίγες βροχές, χωρίς έντονες κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σαββατοκύριακο





Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, το επόμενο δεκαήμερο ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος και αρκετά ανοιξιάτικος. Οι περισσότερες ημέρες θα έχουν αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες παροδικές νεφώσεις, χωρίς έντονα φαινόμενα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμαίνονται γύρω από τους 16-18°C, ενώ οι ελάχιστες θα είναι κοντά στους 8-12°C, τιμές που είναι κοντά στα κανονικά επίπεδα της εποχής.



Προσωρινή πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές Στα μέσα της εβδομάδας, προβλέπεται προσωρινή πτώση της θερμοκρασίας, με τιμές που θα είναι λίγο κάτω από τα κανονικά επίπεδα και αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές.



Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να είναι περισσότερες στην Κύπρο.



Βελτίωση του καιρού και άνοδος θερμοκρασίας Αναμένεται, στη συνέχεια, βελτίωση του καιρού, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά προς τα τέλη του δεκαημέρου.



Αττική, ενώ το προγνωστικό σενάριο δείχνει σταθερές και ήπιες ανοιξιάτικες συνθήκες με μικρές μόνο διακυμάνσεις.







Ο καιρός σήμερα Aναμένονται νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία 0 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 15-17, στην Ήπειρο από 1 έως 17-18 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 1 έως 17, στη Στερεά από 2 έως 17-18, στην Εύβοια από 4 έως 17 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 2 έως 16-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 17-18, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 15-17 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 8 έως 16-17, και στην Κρήτη από 11 έως 17 και τα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.



Στην Αττική προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις . Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16-17 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 14 βαθμούς.



Ο καιρός την Κυριακή 15-03-2026 Αρχικά γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4, στο Ιόνιο από το μεσημέρι ενισχυόμενοι σε 5 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.