Προσοχή στην απάτη SMS της «Τροχαίας» - Εκατομμύρια αποστολές
ΕΛΛΑΔΑ

Μια νέα μεγάλη ψηφιακή απάτη βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, με χιλιάδες πολίτες να λαμβάνουν μηνύματα στο κινητό τους που εμφανίζονται ως δήθεν ειδοποιήσεις για τροχαίες παραβάσεις.

Σύμφωνα με τις αρχές, μέσα σε λίγες μόνο ώρες στάλθηκαν εκατομμύρια SMS σε κινητά τηλέφωνα πολιτών. Οι αποστολείς χρησιμοποιούν τεχνικές που κάνουν το μήνυμα να φαίνεται επίσημο, εκμεταλλευόμενοι την ανησυχία των οδηγών για πιθανές κλήσεις ή παραβάσεις. Το μήνυμα συνήθως αναφέρει ότι έχει καταγραφεί τροχαία παράβαση και καλεί τον πολίτη να ακολουθήσει έναν σύνδεσμο για να δει την κλήση ή να πληρώσει το πρόστιμο.

