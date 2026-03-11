Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Η τροχαία αφαίρεσε επιτόπου πάνω από 1.000 διπλώματα
Η εντατικοποίηση των ελέγχων στους δρόμους της χώρας φέρνει πλέον άμεσα αποτελέσματα. Οι αρχές προχωρούν σε μαζικούς ελέγχους οδηγών, με αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Σημαντική επιχείρηση της Τροχαίας πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με τα αποτελέσματα να θεωρούνται ιδιαίτερα αποκαλυπτικά για τη συμπεριφορά των οδηγών. Οι έλεγχοι έγιναν σε κεντρικούς δρόμους και βασικούς οδικούς άξονες, στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την αντιμετώπιση των τροχαίων παραβάσεων.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων πραγματοποιήθηκαν συνολικά 31.494 έλεγχοι οδηγών και οχημάτων. Από αυτούς προέκυψαν 5.246 παραβάσεις του ΚΟΚ, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε ιδιαίτερα αυστηρά διοικητικά μέτρα. Συγκεκριμένα αφαιρέθηκαν 1.005 άδειες οδήγησης, ενώ 599 οχήματα ακινητοποιήθηκαν επί τόπου, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που δεν επέτρεπαν τη συνέχιση της κυκλοφορίας τους.
