Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»
Εβδομάδα με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, η αναλυτική πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Ο φυσικός-μετεωρολόγος του protothema.gr προβλέπει περιορισμένη αστάθεια τη Δευτέρα και περισσότερα φαινόμενα από Τρίτη έως Πέμπτη, με καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά
Με περιορισμένη αστάθεια στον καιρό ξεκινά η εβδομάδα και συνεχίζει με περισσότερες βροχές και χιόνια, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
Πιο αναλυτικά σήμερα Δευτέρα μετά το μεσημέρι περιμένουμε βροχές και τοπικές μπόρες στην κεντρική και ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίζει τους 23 με 24 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 20-21 βαθμούς στα νησιά. Το βράδυ ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις και μέτριες εντάσεις θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο.
Στην Αττική δεν προβλέπονται βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς.
Αντίθετα στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι θα ψιχαλίσει. Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς.
Την Τρίτη μετά το μεσημέρι περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Νοτιοδυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.
Την Τετάρτη μια ατμοσφαιρική διαταραχή κινούμενη από βορρά προς νότο φέρνει μεταβολή στον καιρό με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια και χιόνια στα ορεινά. Οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν σε βοριάδες και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.
Την Πέμπτη η μεταβολή του καιρού θα επεκταθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 16-17 βαθμούς στα ηπειρωτικά ενώ θα χιονίσει στα ορεινά. Τα φαινόμενα δεν θα έχουν διάρκεια.
