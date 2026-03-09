«Αν δεν ήταν η κόρη μου θα με είχαν κατασπαράξει», λέει η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από αδέσποτα σκυλιά στην Πυλαία

Στην προσπάθειά της να αποφύγει τα ζώα επιχείρησε να ανέβει πάνω σε καπό ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου, ωστόσο έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον ώμο, στα πλευρά και στο πόδι