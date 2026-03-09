«Αν δεν ήταν η κόρη μου θα με είχαν κατασπαράξει», λέει η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από αδέσποτα σκυλιά στην Πυλαία
«Αν δεν ήταν η κόρη μου θα με είχαν κατασπαράξει», λέει η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από αδέσποτα σκυλιά στην Πυλαία
Στην προσπάθειά της να αποφύγει τα ζώα επιχείρησε να ανέβει πάνω σε καπό ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου, ωστόσο έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον ώμο, στα πλευρά και στο πόδι
Εφιαλτικές στιγμές βίωσε το βράδυ της Παρασκευής (6/3) μια γυναίκα στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης, όταν πέντε αδέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν στην ίδια και την κόρη της κοντά σε δημοτικό σχολείο της περιοχής, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Στην προσπάθειά της να αποφύγει τα ζώα επιχείρησε να ανέβει πάνω σε καπό ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου, ωστόσο έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον ώμο, στα πλευρά και στο πόδι.
Μιλώντας στο Mega το πρωί της Δευτέρας (9/3) για το συγκεκριμένο περιστατικό η κ. Νάντια τόνισε πως «αν δεν ήταν η κόρη μου, θα με είχαν κατασπαράξει. Γύρισε το παιδί να με βοηθήσει, κακώς βέβαια».
«Την Παρασκευή το βράδυ, γύρω στις δέκα, γυρνώντας από τον γιατρό με την κόρη μου. Περάσαμε από το σημείο πίσω από το 106ο Δημοτικό Σχολείο, δύο λεπτά από το σπίτι μου, ακούσαμε τα σκυλιά να γαβγίζουν. Λέω στην κόρη μου “μην τρομοκρατείσαι κορίτσι μου, θα είναι χειρότερα τα πράγματα”», σημείωσε η μητέρα.
«Κάποια στιγμή, βλέπω ότι έχει φράχτη εκεί, λέω “εντάξει, ηρέμησε κορίτσι μου, έχει φράχτη”. Ο φράχτης, όμως, ήτανε κομμένος. Και τα σκυλιά πέρασαν από ‘κει, κατευθύνθηκαν καταπάνω μας», ανέφερε.
«Γάβγιζαν και γρύλιζαν χωρίς να κάνουμε κάτι. Ήρθανε κατά πάνω μας. Η κόρη μου εκείνη την ώρα που είδε τα σκυλιά, άρχισε να τρέχει, όμως
δεν την κυνήγησαν όμως. Ερχόντουσαν καταπάνω μου», επεσήμανε.
Τότε η μητέρα επιχείρησε να ανέβει στο διπλανό αυτοκίνητο για να προφυλαχθεί. «Και την ώρα που πήγα να ανέβω έπεσα κάτω. Με το πέσιμο μου αυτά τρόμαξαν και λίγο απομακρύνθηκαν. Όμως, μετά από λίγο ξαναήρθαν κατά πάνω μου, όταν είδαν ότι ακινητοποιήθηκα», τόνισε.
Η κόρη της φώναζε έντρομη «αφήστε τη μαμά μου ήσυχη», πριν παρέμβει και σώσει τη μητέρα της.
Η ίδια υπογράμμισε πως ειδικά το βράδυ πρόκειται για ένα «ερημικό σημείο».
Επίσης, δήλωσε πως έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Έχει απευθυνθεί στο δήμο, ενώ επικοινώνησε και με φιλοζωικές οργανώσεις.
Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται επίθεση αδέσποτων σκυλιών στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς στο παρελθόν η κόρη της είχε δεχθεί ξανά επίθεση από την ίδια αγέλη.
Τότε ο δήμος ισχυρίστηκε ότι μάζεψε τουλάχιστον δέκα σκυλιά, αλλά το πρόβλημα παραμένει.
Στην προσπάθειά της να αποφύγει τα ζώα επιχείρησε να ανέβει πάνω σε καπό ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου, ωστόσο έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον ώμο, στα πλευρά και στο πόδι.
Μιλώντας στο Mega το πρωί της Δευτέρας (9/3) για το συγκεκριμένο περιστατικό η κ. Νάντια τόνισε πως «αν δεν ήταν η κόρη μου, θα με είχαν κατασπαράξει. Γύρισε το παιδί να με βοηθήσει, κακώς βέβαια».
«Την Παρασκευή το βράδυ, γύρω στις δέκα, γυρνώντας από τον γιατρό με την κόρη μου. Περάσαμε από το σημείο πίσω από το 106ο Δημοτικό Σχολείο, δύο λεπτά από το σπίτι μου, ακούσαμε τα σκυλιά να γαβγίζουν. Λέω στην κόρη μου “μην τρομοκρατείσαι κορίτσι μου, θα είναι χειρότερα τα πράγματα”», σημείωσε η μητέρα.
«Κάποια στιγμή, βλέπω ότι έχει φράχτη εκεί, λέω “εντάξει, ηρέμησε κορίτσι μου, έχει φράχτη”. Ο φράχτης, όμως, ήτανε κομμένος. Και τα σκυλιά πέρασαν από ‘κει, κατευθύνθηκαν καταπάνω μας», ανέφερε.
«Γάβγιζαν και γρύλιζαν χωρίς να κάνουμε κάτι. Ήρθανε κατά πάνω μας. Η κόρη μου εκείνη την ώρα που είδε τα σκυλιά, άρχισε να τρέχει, όμως
δεν την κυνήγησαν όμως. Ερχόντουσαν καταπάνω μου», επεσήμανε.
Τότε η μητέρα επιχείρησε να ανέβει στο διπλανό αυτοκίνητο για να προφυλαχθεί. «Και την ώρα που πήγα να ανέβω έπεσα κάτω. Με το πέσιμο μου αυτά τρόμαξαν και λίγο απομακρύνθηκαν. Όμως, μετά από λίγο ξαναήρθαν κατά πάνω μου, όταν είδαν ότι ακινητοποιήθηκα», τόνισε.
Η κόρη της φώναζε έντρομη «αφήστε τη μαμά μου ήσυχη», πριν παρέμβει και σώσει τη μητέρα της.
Η ίδια υπογράμμισε πως ειδικά το βράδυ πρόκειται για ένα «ερημικό σημείο».
Επίσης, δήλωσε πως έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Έχει απευθυνθεί στο δήμο, ενώ επικοινώνησε και με φιλοζωικές οργανώσεις.
Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται επίθεση αδέσποτων σκυλιών στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς στο παρελθόν η κόρη της είχε δεχθεί ξανά επίθεση από την ίδια αγέλη.
Τότε ο δήμος ισχυρίστηκε ότι μάζεψε τουλάχιστον δέκα σκυλιά, αλλά το πρόβλημα παραμένει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα