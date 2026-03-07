Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Παρενόχληση μέσω ασυρμάτου από τουρκικό πολεμικό πλοίο σε σκάφος που πόντιζε καλώδια σε διεθνή ύδατα, νοτιοανατολικά της Αμοργού
Παρενόχληση μέσω ασυρμάτου από τουρκικό πολεμικό πλοίο σε σκάφος που πόντιζε καλώδια σε διεθνή ύδατα, νοτιοανατολικά της Αμοργού
Ελληνική φρεγάτα στο σημείο - Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, η πόντιση συνεχίζεται κανονικά
Σε διαδικασία hailing (μέσω ασυρμάτου) προχώρησε χθες, Παρασκευή το μεσημέρι, τουρκικό πολεμικό πλοίο σε σκάφος, το οποίο εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίων οπτικών ινών, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας.
Συγκεκριμένα, τουρκικό πολεμικό πλοίο κατευθύνθηκε νοτιοανατολικά της Αμοργού σε διεθνή ύδατα και απευθύνθηκε στο πλοίο της εταιρείας που πραγματοποιούσε εργασίες πόντισης οπτικών ινών σε περιοχή εγκεκριμένης NAVTEX.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό πολεμικό πλοίο εξέπεμψε μήνυμα, με το οποίο ζητούσε τη διακοπή των εργασιών.
Άμεση ήταν η αντίδραση του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο εκτέλεσε τις προβλεπόμενες ενέργειες με φρεγάτα, η οποία βρισκόταν και παραμένει ακόμα στην περιοχή.
Παρά το περιστατικό, το πλοίο συνέχισε τις εργασίες πόντισης του καλωδίου.
Συγκεκριμένα, τουρκικό πολεμικό πλοίο κατευθύνθηκε νοτιοανατολικά της Αμοργού σε διεθνή ύδατα και απευθύνθηκε στο πλοίο της εταιρείας που πραγματοποιούσε εργασίες πόντισης οπτικών ινών σε περιοχή εγκεκριμένης NAVTEX.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό πολεμικό πλοίο εξέπεμψε μήνυμα, με το οποίο ζητούσε τη διακοπή των εργασιών.
Άμεση ήταν η αντίδραση του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο εκτέλεσε τις προβλεπόμενες ενέργειες με φρεγάτα, η οποία βρισκόταν και παραμένει ακόμα στην περιοχή.
Παρά το περιστατικό, το πλοίο συνέχισε τις εργασίες πόντισης του καλωδίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα