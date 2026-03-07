Απίστευτο video: Έκαναν αλκοτέστ στον συνοδηγό

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου της Τροχαίας, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται στους δρόμους της χώρας για την καταπολέμηση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Η σύγχυση φαίνεται ότι δημιουργήθηκε επειδή το συγκεκριμένο όχημα ήταν αγγλικών προδιαγραφών, δηλαδή με το τιμόνι στη δεξιά πλευρά.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο οδηγός κάθεται δεξιά και ο συνοδηγός αριστερά, κάτι που μπορεί να προκαλέσει στιγμιαία παρεξήγηση σε έναν έλεγχο στον δρόμο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αστυνομικός που πλησίασε το όχημα αρχικά απευθύνθηκε στον επιβάτη που καθόταν αριστερά – θεωρώντας ότι είναι ο οδηγός – και του ζήτησε να υποβληθεί σε αλκοτέστ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ











