«Ακούγαμε σειρήνες, αεροπλάνα, μακρινές εκρήξεις», λένε οι Έλληνες που επέστρεψαν από τη Μέση Ανατολή, δείτε βίντεο

Φτάνοντας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» Έλληνες, που γύρισαν από χώρες της Μέσης Ανατολής, περιγράφουν με λεπτομέρειες τις στιγμές που ο πόλεμος τούς «βρήκε» κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους