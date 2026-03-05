Νέες ακυρώσεις πτήσεων από την Aegean σε Ισραήλ, Λίβανο, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία
Νέες ακυρώσεις πτήσεων από την Aegean σε Ισραήλ, Λίβανο, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία

Oι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα  ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher

Νέες ακυρώσεις πτήσεων από την Aegean σε Ισραήλ, Λίβανο, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία
Σε ακύρωση επιπλέον πτήσεων προχωρά η αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ο αερομεταφορέας ενημερώνει για ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια  του Ισραήλ, του Λιβάνου, του Ιράκ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας.

Συγκεκριμένα οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Μαρτίου 2026.

Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 12ης Μαρτίου 2026, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ταυτόχρονα, οι πτήσεις από και προς το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Μαρτίου 2026.

Oι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την Aegean ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος, σύμφωνα με την ανακοίνωση. 

Επιπλέον η αεροπορική εταιρεία ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρυτό, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι και επιπλέον το Ριάντ για πτήσεις με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 19 Μαρτίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 30 Απριλίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.


Αναλυτικά οι πτήσεις που ακυρώνονται:

Νέες ακυρώσεις πτήσεων από την Aegean σε Ισραήλ, Λίβανο, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία

