Νέες ακυρώσεις πτήσεων από την Aegean σε Ισραήλ, Λίβανο, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία

Oι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την Aegean

ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Επιπλέον η αεροπορική εταιρεία

ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρυτό, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι και επιπλέον το Ριάντ για πτήσεις με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 19 Μαρτίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 30 Απριλίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.



Αναλυτικά οι πτήσεις που ακυρώνονται:



