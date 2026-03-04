Φλωρίδης: Ο Κουτσόλαμπρος υπηρετεί τα συμφέροντα του δικηγορικού σώματος

Παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης η τελετή εγκατάστασης του νέου προέδρου του ΔΣΑ





Με την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης πραγματοποιήθηκε η τελετή εγκατάστασης του νέου προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, ο οποίος παρέλαβε την σκυτάλη από τον Δημήτρη Βερβεσό.Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στον σύντομο χαιρετισμό του, αφού συνεχάρη τον κ. Κουτσόλαμπρο για την εκλογή του, χαρακτήρισε εξαιρετική την έως τώρα μικρής διάρκειας συνεργασία τους και προσέθεσε ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί και με την νέα διοίκηση του Συλλόγου.Σε άλλο σημείο ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι «ο κ. Κουτσόλαμπρος υπηρετεί τα συμφέροντα του δικηγορικού σώματος» και «μαζί με τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπάρξει μια αφετηρία νέων μεγάλων αλλαγών στο χώρο της Δικαιοσύνης».Αναφερόμενος ο κ. Φλωρίδης στην συνεργασία του με τον τέως πρόεδρο του ΔΣΑ κ. Βερβεσό, διευκρίνισε ότι ήταν σε πνεύμα συνεργασίας παρά τις αντιθέσεις που υπήρξαν λόγω των μεγάλων αλλαγών που έγιναν στο χώρο της Δικαιοσύνης, αλλά τελικά η συνεργασία αυτή είχε θετικό αποτέλεσμα.Η αντίθεση που φαινόταν ότι υπήρχε με τον κ. Βερβεσό «δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, ήταν λόγω των νομοθετικών αλλαγών», ανέφερε ο κ. Φλωρίδης και προσέθεσε: «Πάντως, θα μου λείψουν οι αγριοφωνάρες του».Ο κ. Βερβεσός ο οποίος διετέλεσε τα τελευταία οκτώ χρόνια πρόεδρος του ΔΣΑ, κατά τον χαιρετισμό του επισήμανε:«Οι πρόσφατες εκλογές μας έστειλαν ένα σαφές μήνυμα, οι δικηγόροι επιθυμούν τη συνέχιση της διεκδικητικής πορείας του σώματος. Επιθυμούν μια διοίκηση που δεν θα υπηρετεί εξουσίες και εξαρτήσεις, αλλά θα στέκεται δίπλα στον κάθε συνάδελφο στα μικρά και στα μεγάλα ζητήματα του.Έχω τη βεβαιότητα ότι ο νέος πρόεδρος και η νέα διοίκηση θα βαδίσουν στον ίδιο δρόμο της διεκδίκησης, υπηρετώντας τις αρχές και τιμώντας την ιστορία του σώματος. Η δικηγορία δεν αντέχει άλλο τη λογική του φαίνεσθαι, των στρογγυλοποιημένων λόγων, της εσωστρέφειας. Απαιτεί τόλμη, δυναμισμό και αποτελεσματικότητα».

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΔΣΑ, ο κ. Βερβεσός είπε: «Σου εύχομαι δύναμη σοφία και σθένος. Ο δρόμος που έχεις μπροστά σου είναι δύσκολος, αλλά αξίζει κάθε σταγόνα μόχθου. Ως άνθρωπος με βαθιά συνείδηση ξέρεις ότι πίσω από κάθε απόφαση του Συλλόγου στέκεται ο μαχόμενος δικηγόρος, που αγωνίζεται και αγωνιά.



Σας καλώ όλους να στηρίξουμε τη νέα διοίκηση, να αντισταθούμε σε κάθε ισοπεδωτική λαίλαπα, με δυνατή φωνή από τα χαρακώματα της καθημερινής μάχης και αξιοπρέπεια, με τη σημαία ψηλά, αντιπαλεύοντας τη διολίσθηση των αρχών και των αξιών μας».



Ο νέος πρόεδρος του ΔΣΑ



Από την πλευρά του ο κ. Κουτσόλαμπρος, ανέφερε ότι νιώθει ίσως μεταξύ όλων των μελών του Δ.Σ. του ΔΣΑ, αλλά και μεταξύ των 63 προέδρων της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, προσθέτοντας ότι δεν νιώθει μόνος και θα βαδίσουν όλοι μαζί.



Απευθυνόμενος στην ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης ο πρόεδρος του ΔΣΑ επισήμανε ότι οι συνεχείς αλλαγές των Κωδίκων κάνουν δυσκολότερη τη ζωή και την πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη, με προσθήκη προθεσμιών, απαραδέκτων, τυπικών παραλείψεων κ.λπ. και πρότεινε την απλοποίηση των διαδικασιών και την επαναφορά της εμμάρτυρης απόδειξης.



Σε άλλο σημείο ο πρόεδρος του ΔΣΑ τόνισε ότι σκοπός όλων μας είναι να βοηθήσουμε τον πολίτη να μπορεί να προσφεύγει εύκολα, απλά και χωρίς προβλήματα στην Δικαιοσύνη και επισήμανε: «Να κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι να βρούμε μια λύση για τον πολίτη, έτσι ώστε η ζωή του πολίτη, αλλά και του δικηγόρου, να γίνει απλή, χωρίς υψηλό κόστος».



Μάλιστα, ο κ. Κουτσόλαμπρος δεσμεύτηκε ότι θα προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιου τη δημιουργία ατομικού ημερολογίου για κάθε δικηγόρου στο portal του ΔΣΑ, με αυτόματη ενημέρωση ανά διαδικασία για τις υπάρχουσες προθεσμίες και την ενημέρωση του δικηγόρου με αποστολή μηνύματος ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.



Επίσης, σύντομο χαιρετισμό απηυθύναν ο πρόεδρος του ΣτΕ Μιχάλης Πικραμένος και ο πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ Βασίλης Αλεξανδρής.



Στην εκδήλωση, την οποία συντόνισε ο διευθυντής του ΔΣΑ Κωνσταντίνος Ρίζος, παραβρέθηκαν ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοψ Λάσκος, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και Ομότιμος καθηγητής Μιχάλης Σταθόπουλος, ο πρόεδρος του ΣτΕ Μιχάλης Πικραμένος, ο γενικός επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Ιωάννης Συμεωνίδης, η επίτροπος της επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Αγγελική Παπαπαναγιώτου-Λέζα, ο πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ Βασίλης Αλεξανδρής, κ.λπ.