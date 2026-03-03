Γκρεμίστηκε το «τείχος της μουντζούρας» δίπλα από την Καμάρα στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο

Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
«Η Καμάρα είναι ένα μοναδικό μνημείο για τη Θεσσαλονίκη και δεν μπορεί να περιβάλλεται από μουντζούρες. Το συγκεκριμένο τείχος ήταν πάντα γεμάτο από συνθήματα και κάθε είδους μουντζούρες», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης
Το μικρό τοιχάκι που βρισκόταν στη «σκιά» της Αψίδας του Γαλερίου (Καμάρα), ήταν, ίσως, από τα πιο μουντζουρωμένα σημεία της Θεσσαλονίκης, καθώς συνθήματα και ακαλαίσθητα γκράφιτι «αποτυπώνονταν» στην επιφάνειά του, μετά από κάθε πορεία, συγκέντρωση ή διαμαρτυρία που πραγματοποιούνταν στο κέντρο της πόλης.
Σε μια προσπάθεια να καταστεί αξιοπρεπές το άμεσο περιβάλλον της Καμάρας, που αποτελεί έναν τόπο προσέλκυσης των επισκεπτών αλλά και σημείο συνάντησης των κατοίκων, ο δήμος Θεσσαλονίκης, με τη σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, αποφάσισε να το γκρεμίσει και να δημιουργήσει μία πράσινη πλαγιά.
Όπως φαίνεται σε βίντεο του thestival.gr, το σημείο είχε αποκλειστεί με κορδέλες και επιχειρούσε μία μπουλντόζα.
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος υποστήριξε πως «η μάχη για τη μουντζούρα συνεχίζεται σε όλη την πόλη» τόσο με δράσεις καθαρισμού, όσο και με προσπάθειες καλλωπισμού των χώρων γύρω από μνημεία που συχνά λερώνονται από αγνώστους.
