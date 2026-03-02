H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Tροχαίο στην Εθνική Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας, διασωληνωμένος 58χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
Tροχαίο στην Εθνική Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας, διασωληνωμένος 58χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
Το τροχαίο έγινε όταν ΙΧ συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα ενώ κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων διακομίσθηκε 58χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά το τροχαίο που έγινε το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Πρέβεζας- Ηγουμενίτσας, στο ύψος της Λούτσας.
Το τροχαίο έγινε όταν ΙΧ συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα ενώ κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση. Στη συνέχεια ενεπλάκη και μία ακόμη μηχανή που διερχόταν από το σημείο και εξετράπη της πορείας της χωρίς ευτυχώς να υπάρξει άλλος τραυματισμός.
Ο 58χρονος διακομίσθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος με την κατάστασή του να θεωρείται κρίσιμη.
Πηγή: epiruspost
Το τροχαίο έγινε όταν ΙΧ συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα ενώ κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση. Στη συνέχεια ενεπλάκη και μία ακόμη μηχανή που διερχόταν από το σημείο και εξετράπη της πορείας της χωρίς ευτυχώς να υπάρξει άλλος τραυματισμός.
Ο 58χρονος διακομίσθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος με την κατάστασή του να θεωρείται κρίσιμη.
Πηγή: epiruspost
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα