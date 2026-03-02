Tροχαίο στην Εθνική Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας, διασωληνωμένος 58χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Ιωάννινα Ηγουμενίτσα

Tροχαίο στην Εθνική Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας, διασωληνωμένος 58χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Το τροχαίο έγινε όταν ΙΧ συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα ενώ κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση

Tροχαίο στην Εθνική Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας, διασωληνωμένος 58χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων διακομίσθηκε 58χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά το τροχαίο που έγινε το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Πρέβεζας- Ηγουμενίτσας, στο ύψος της Λούτσας.

Το τροχαίο έγινε όταν ΙΧ συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα ενώ κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση. Στη συνέχεια ενεπλάκη και μία ακόμη μηχανή που διερχόταν από το σημείο και εξετράπη της πορείας της χωρίς ευτυχώς να υπάρξει άλλος τραυματισμός.

Ο 58χρονος διακομίσθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος με την κατάστασή του να θεωρείται κρίσιμη.

Πηγή: epiruspost

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης