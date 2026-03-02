ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Τα δικαιολογητικά για τις αιτήσεις και η προθεσμία
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΣΕΠ Προσλήψεις Νοσοκομεία Προκηρύξεις Αιτήσεις

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Τα δικαιολογητικά για τις αιτήσεις και η προθεσμία

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 3 έως 18 Μαρτίου 2026

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Τα δικαιολογητικά για τις αιτήσεις και η προθεσμία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η δεύτερη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για το 2026, που αφορά την πλήρωση μόνιμων θέσεων στον χώρο της Υγείας, ανοίγοντας τον δρόμο για 1.696 προσλήψεις σε όλη τη χώρα.

Η προκήρυξη 2Κ/2026 προβλέπει την κάλυψη θέσεων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, καθώς και στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (ΝΠΙΔ).

- Η λίστα με όλες τις θέσεις εργασίας

Οι θέσεις αφορούν μόνιμο προσωπικό σε δημόσια νοσοκομεία και δομές Υγείας, αλλά και προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας για το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Πότε ξεκινούν και πότε λήγουν οι αιτήσεις

Η διαδικασία αιτήσεων για το ΑΣΕΠ 2Κ/2026:

-Έναρξη: Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, ώρα 08:00

-Λήξη: Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, ώρα 14:00

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους εντός της προθεσμίας, καθώς μετά την καταληκτική ημερομηνία το σύστημα κλείνει αυτόματα.

Οι προσλήψεις κατανέμονται ως εξής:

-Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): 840 θέσεις
Κλείσιμο
-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): 856 θέσεις

Η προκήρυξη απευθύνεται σε πτυχιούχους ΤΕΙ και αποφοίτους Λυκείου, οι οποίοι θα στελεχώσουν νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια.

Παράβολο και διαδικασία

Απαιτείται παράβολο ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ, το οποίο εκδίδεται μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου – Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)» στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr).


Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) υπάρχει σχετικός σύνδεσμος («ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») που οδηγεί απευθείας στην εφαρμογή.

Ο κωδικός του παραβόλου πρέπει να καταχωριστεί στην αίτηση και να βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» κατά την επιλογή «Οριστικοποίηση», διαφορετικά η αίτηση δεν ολοκληρώνεται.

Δικαιολογητικά και επιλογές

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για μία μόνο κατηγορία προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Στην αίτηση δηλώνεται η σειρά προτίμησης για τις θέσεις. Υποβολή περισσότερων αιτήσεων ή συνδυασμός κατηγοριών επιφέρει αυτοδίκαιο αποκλεισμό.

Με βάση το άρθρο 43 του ν. 5083/2024, ο μέγιστος αριθμός προτιμήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120 ανά κατηγορία και ειδικότητα. Για την ειδικότητα ΤΕ Μαιευτικής (κωδικοί 693 έως 848, συνολικά 156 θέσεις), οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν έως 120 προτιμήσεις.

Επισημαίνεται ότι όλα τα προσόντα και τα κριτήρια που δηλώνονται πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης