Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών στην Πάτρα
O εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε παράθυρο της Διεύθυνσης Μεταφορών, στην περιοχή του Κουκούλι
Μεγάλη κινητοποίηση πριν λίγη ώρα στην Πάτρα, καθώς εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός!
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε παράθυρο της Διεύθυνσης Μεταφορών, στην περιοχή του Κουκούλι.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί , πυροτεχνουργοί και πυροσβέστες, ενώ επί τόπου βρέθηκε και ο αν. Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος.
Να σημειωθεί πως ο μηχανισμός που δεν πυροδοτήθηκε περιελάμβανε γκαζάκι και δύο φυάλες εύφλεκτο υλικό.
