Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών στην Πάτρα
Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών στην Πάτρα

O εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε παράθυρο της Διεύθυνσης Μεταφορών, στην περιοχή του Κουκούλι

Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών στην Πάτρα
Μεγάλη κινητοποίηση πριν λίγη ώρα στην Πάτρα, καθώς εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός!

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε παράθυρο της Διεύθυνσης Μεταφορών, στην περιοχή του Κουκούλι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί , πυροτεχνουργοί και πυροσβέστες, ενώ επί τόπου βρέθηκε και ο αν. Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος.

Να σημειωθεί πως ο μηχανισμός που δεν πυροδοτήθηκε περιελάμβανε γκαζάκι και δύο φυάλες εύφλεκτο υλικό.

