Τοιχογραφία στην Καλών Τεχνών οι 200 της Καισαριανής, δείτε φωτογραφίες
Η φωτογραφία στην οποία κοιτάζουν τον φακό έγινε τοιχογραφία

Τοιχογραφία στη Σχολή Καλών Τεχνών έγινε φωτογραφία που απεικονίζει κάποιους εκ των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944.

Οι φωτογραφίες του Γερμανού Υπολοχαγού της Βέρμαχτ, Χέρμαν Χόιερ, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και στιγμιότυπα από τους 200 που εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα αφού σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr έκλεισε συμφωνία με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε για 100.000 ευρώ.

Μία εκ των φωτογραφιών στην οποία οι μελλοθάνατοι κοιτάζουν τον φακό, αποτέλεσε έμπνευση για τη Σχολή Καλών Τεχνών και έγινε τοιχογραφία.

