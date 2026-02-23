Ξέφρενο πάρτι στην Πάτρα μέχρι τα ξημερώματα, αλλά πάνω από 600 περιστατικά μέθης, τραυματισμών και ξυλοδαρμών σε ένα τριήμερο

Το Πατρινό Καρναβάλι ολοκληρώθηκε, αλλά το γλέντι στην Πάτρα συνεχίστηκε μέχρι τα ξημερώματα με χιλιάδες καρναβαλιστές στο κέντρο της πόλης - Περισσότεροι από 180 εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού επιχείρησαν στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών, με δεκάδες διακομιδές σε νοσοκομεία