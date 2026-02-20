Απεργούν οι εργαζόμενοι στα θέατρα, διεκδικούν την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

24ωρη απεργία στο ελεύθερο θέατρο σήμερα Παρασκευή 20/2 - Απεργιακή συγκέντρωση στις 19:30 στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου





«Συνεχίζουμε τις πολύμορφες κινητοποιήσεις μας μέχρι την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στο θέατρο. Για να μην υπάρξουν άλλες γενιές ηθοποιών που δε θα ξέρουν τι είναι συλλογική σύμβαση εργασίας», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης θα πραγματοποιηθεί και απεργιακή συγκέντρωση στις 19:30 στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου.



Η ανακοίνωση του ΣΕΗ Στις 20 του μήνα οι ηθοποιοί απεργούμε ξανά. Μαζί με τους μουσικούς, τους τεχνικούς και όλους τους εργαζόμενους στα θέατρα.

Απεργούμε γιατί ζητάμε τα αυτονόητα. Την υπογραφή μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας που να εξασφαλίζει τα εργασιακά μας δικαιώματα.



-Πληρωμένες και ασφαλισμένες πρόβες







-Καλοκαιρινές περιοδείες με όρους που δε θα εξαντλούν εμάς τους εργαζόμενους.



Για όλους αυτούς τους λόγους τα ποσοστά της απεργίας μας ήδη ξεπερνούν το 75%.



Όλοι έχουμε την ανάγκη να εργαζόμαστε με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα . Γι αυτό θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να υπογραφεί η συλλογική σύμβαση εργασίας.



Καλούμε όλους τους συναδέλφους και το κοινό μας να δώσουν το παρόν στην απεργιακή μας συγκέντρωση, την Παρασκευή 20/02, τελευταία Παρασκευή της Αποκριάς στις 19.30, Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου.



Με ζεστό κρασί θα μας συμπαρασταθεί το σωματείο επισιτισμού τουρισμού.



Μαζί μας τραγουδούν και διεκδικούν οι Dalkance!



Ο Κωνσταντίνος Μπιμπής ο Γρηγόρης Ελευθέριου, ο Κωνσταντίνος Τσιμπουκης και ο Γιάννης Βουτσινάς θα είναι μαζί μας σε μια απολαυστική απεργιακή συγκέντρωση.



Όλοι στις 20/02 στις 19.30 Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου



Συνεχίζουμε μέχρι την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας



Γιατί το θέατρο είμαστε εμείς

Ενδεικτικά απεργούν:

Θέατρο Παλλάς (Λόλα)



Θέατρο Ήβη (Νίκος Ξυλούρης-ο αρχάγγελος της Κρήτης)



Θέατρο Ακροπόλ (ο αγαπητικός της βοσκοπούλας)



Θέατρο Αθηνών (Cancel)



Σύγχρονο Θεάτρο (Το τρίτο στεφάνι)



Θέατρο Γκλόρια (Σεσουάρ για δολοφόνους)



Θέατρο Λαμπέτη (Η ληστεία της συμφοράς)



Θέατρο Λαμπέτη (Το Κύμα)



Θέατρο Δημήτρης Χόρν (Μάρτυρας Κατηγορίας)



Θέατρο Κνωσσός (ο Εχθρός του λαού)



Ελληνικός Κόσμος -ΘΕΑΤΡΟΝ (Ούτε μπρος ούτε πίσω)



Ελληνικός Κόσμος – ΘΕΑΤΡΟΝ (Το μεγάλο μας τσίρκο)



Θέατρο Εμπορικόν (το ΚΕΙΚ)



Αμφιθέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου (Γιοι και Κόρες)



Θέατρο Αλκυονίς (Ταρτούφος)



Θέατρο Κιβωτός (Η κουζίνα)



Θέατρο Θησείον (ΤΑ χρόνια της Αννί Ερνώ)



Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Το καπλάνι της βριτρίνας)



Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (CLEANSED)



Θέατρο Σημείο (Αστερόσκονη)



Θέατρο Αλάμπρα (Φλαντρώ)



Θέατρο Τέχνης (ο κος Βρομύλος)



Απο Μηχανής Θέατρο (Ροδαφ’νον)



Θέατρο Προσκήνιο (Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτόν)



Θέατρο Χώρα (Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα)



Θέατρο Αθηνά (Το όνομα)



Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης (Όλα λάθος)



Θέατρο Πορεία (Ο κουρέας της Σεβίλλης)



Θέατρο Πορεία (Ηλέκτρα εντός)



Θέατρο Radiocity (Το ακρωτήρι)



Θέατρο Βεάκη (Βαρώνος Μινχαουζεν)



Θέατρο Βεάκη (Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της)



Θέατρο του Νέου Κόσμου (Αφηγήτρια ταινιών)



Θέατρο Αριστοτέλειον (Δον Ζουάν)



Αμφι-Θέατρο Σπύρου Α. Ευαγγελάτου (Γιοι και Κόρες)



Θέατρο Γκλόρια (Σεσουάρ για δολοφόνους)



Θέατρο Πειραιώς 131 (Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις)



Θέατρο Νέος Ακάδημος (Η φάλαινα)



Θέατρο Ανεσις (Τζονι Μπλε)



Θέατρο Ανεσις (Οι βλαβερές συνέπειες του γάμου)



Θέατρο Μουσούρη (Η συνάντηση)



Θέατρο Ψυρρή (Ας περιμένουν οι γυναίκες)



Θέατρο Ιλίσια – Βολανάκης (Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου)



και ενδεικτικά απεργούν σε συμπαράσταση :



Θέατρο Τζένη Καρέζη (Εντα)



Δημοτικό θέατρο Πειραιά (Ιβάνοφ)



Θέατρο Μπέλλος («Απόψε κανείς δεν πεθαίνει» Σεξ – Βία – Εξουσία – Πίστη – Αγάπη)



Θέατρο Επι Κολωνώ (Linda)



Θέατρο Σταθμός (Απόντες)



Iδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Κρότος)



Θέατρο Noūs – Black Box (Δεσποινίς Μαργαρίτα του Ρ. Ατάιντε – Θεατρική Ομάδα Κωφών “Τρελά Χρώματα”)



Θέατρο Φούρνος (Ουρανός απ΄ άλλους τόπους – ρόδα στο μαντίλι)



Θέατρο Arroyo (Nina Simone – 4 οκτάβες Ελευθερίας)



Θέατρο Δίπυλον (1984 – George Orwell – ΑΘΗΝΑ)