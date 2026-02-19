Αναστάτωση στη Λαμία με 85χρονο που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και ενεπλάκη σε καραμπόλα με ακόμα 4 ΙΧ
ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία Τροχαίο Καραμπόλα

Αναστάτωση στη Λαμία με 85χρονο που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και ενεπλάκη σε καραμπόλα με ακόμα 4 ΙΧ

Από τα συνολικά πέντε οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός

Αναστάτωση στη Λαμία με 85χρονο που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και ενεπλάκη σε καραμπόλα με ακόμα 4 ΙΧ
8 ΣΧΟΛΙΑ
Σφοδρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου στην οδό Γεωργίου Πλατή, στο κέντρο της Λαμίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του lamianow.gr, το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 85χρονος άνδρας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες τέθηκε εκτός ελέγχου και προσέκρουσε αρχικά σε ένα μπλε Daewoo που προπορευόταν και στη συνέχεια έπεσε αρχικά πάνω στο μαύρο Renault στο οποίο επέβαινε ένας νεαρός και ανέβαινε προς Λαμία ενώ στην πορεία αφού πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας συγκρούστηκε με σταθμευμένο Ι.Χ.

Τελικά, η πορεία του σταμάτησε πάνω σε ένα Dacia, το οποίο κινούνταν με κατεύθυνση προς Λαμία και οδηγούσε νεαρή γυναίκα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές κυρίως στο Toyota και στο Renault, ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές υπέστησαν τα υπόλοιπα οχήματα. Συνολικά, πέντε οχήματα ενεπλάκησαν στο περιστατικό. Παρά τη σφοδρότητα των συγκρούσεων, ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός και δε χρειάστηκε διακομιδή στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας, οι οποίοι διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Δείτε φωτογραφίες 


Αναστάτωση στη Λαμία με 85χρονο που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και ενεπλάκη σε καραμπόλα με ακόμα 4 ΙΧ
Αναστάτωση στη Λαμία με 85χρονο που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και ενεπλάκη σε καραμπόλα με ακόμα 4 ΙΧ
Αναστάτωση στη Λαμία με 85χρονο που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και ενεπλάκη σε καραμπόλα με ακόμα 4 ΙΧ
Αναστάτωση στη Λαμία με 85χρονο που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και ενεπλάκη σε καραμπόλα με ακόμα 4 ΙΧ
Αναστάτωση στη Λαμία με 85χρονο που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και ενεπλάκη σε καραμπόλα με ακόμα 4 ΙΧ
Αναστάτωση στη Λαμία με 85χρονο που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και ενεπλάκη σε καραμπόλα με ακόμα 4 ΙΧ
Αναστάτωση στη Λαμία με 85χρονο που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και ενεπλάκη σε καραμπόλα με ακόμα 4 ΙΧ
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης