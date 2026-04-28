Τρεις στους τέσσερις εφήβους στην Ελλάδα χάνουν τον έλεγχο του χρόνου στα social media, τι λένε 4 υποψήφιοι των Πανελλαδικών



Τί ισχύει τελικά με τα social;

Πιο αναλυτικά,. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς ψυχολόγους, «η γνώση γίνεται πιο οπτική, πιο άμεση, περισσότερο προσαρμοσμένη στον ρυθμό τους. Πρόκειται για τη λεγόμενη «μικρο-μάθηση», δηλαδή μικρές δόσεις πληροφορίας σε σύντομο χρόνο, μία ‘φόρμα μελέτης’, που ταιριάζει απόλυτα με τον τρόπο, που έχουν μάθει να καταναλώνουν περιεχόμενο».Δεν είναι τυχαίο, ότι διεθνείς έρευνες δείχνουν πως η στοχευμένη χρήση των social media ως εκπαιδευτικών εργαλείων μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον για μάθηση και να βοηθήσει στην κατανόηση, ειδικά όταν συνδυάζεται με οπτικοποίηση και παραδείγματα. Για έναν μαθητή που δυσκολεύεται, ένα καλό βίντεο μπορεί να λειτουργήσει σαν «δεύτερη εξήγηση», ειδικά όταν το σχολείο ή το φροντιστήριο δεν κατάφεραν να το προσφέρουν.Ωστόσο, εκεί ακριβώς βρίσκεται και η παγίδα. Την ίδια στιγμή, που η πλατφόρμα μπορεί να προσφέρει μια χρήσιμη εξήγηση, μέσα σε δευτερόλεπτα μπορεί να οδηγεί σε κάτι εντελώς άσχετο. Το ένα βίντεο διαδέχεται το άλλο, η προσοχή διασπάται και η αίσθηση ότι «έμαθα κάτι» δεν συνοδεύεται πάντα από πραγματική κατανόηση. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για «ψευδαίσθηση μάθησης», δηλαδή δίνεται η εντύπωση ότι η πληροφορία έχει κατακτηθεί, ενώ στην πραγματικότητα έχει απλώς περάσει μπροστά από τα μάτια του χρήστη.Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ αναφορικά με την, δεν είναι γραμμική αλλά υπάρχει μια «καμπύλη» χρήσης: η μέτρια χρήση συνδέεται με καλύτερη ευημερία ενώ η υπερβολική χρήση σχετίζεται με χειρότερη συγκέντρωση και επιδόσεις.Επομένως, η σχέση των social media με τη μάθηση δεν είναι ούτε θετική ούτε αρνητική από μόνη της αλλά εξαρτάται από την ένταση και τον τρόπο χρήσης. Στην πραγματικότητα,. Την ίδια στιγμή, οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών εκτίθενται σε παραπληροφόρηση ή «εύκολες λύσεις» και shortcuts. Μάλιστα, σε πρόσφατη έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, 74% των μαθητών δήλωσαν ότι στρέφονται σε influencers για συμβουλές εξετάσεων, συχνά χωρίς να ελέγχουν την αξιοπιστία τους.Οι ειδικοί διακρίνουν δύο μοντέλα μάθησης: την ενεργή χρήση, που συνδέεται με την αναζήτηση εξηγήσεων, συμμετοχή σε ομάδες μελέτης, δημιουργία περιεχομένου, όπως όταν ανεβάζουν δικά τους notes, επομένως έχει θετικά αποτελέσματα. Και την παθητική χρήση, η οποία επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα καθώς συνδέεται με το ατελείωτο scroll, την αποσπασματική πληροφορία, την «ψευδαίσθηση ότι έμαθα κάτι» - το πρόβλημα είναι, ότι τα social media είναι σχεδιασμένα για το δεύτερο.Ωστόσο, οι Πανελλαδικές παραμένουν μια διαδικασία που απαιτεί διάρκεια, πειθαρχία και βάθος κατανόησης. Δεν αρκεί να έχεις «δει» την ύλη αλλά πρέπει να μπορείς να την αναπτύξεις, να τη συνθέσεις, να τη θυμηθείς υπό πίεση. Πρόκειται για δεξιότητες, που δύσκολα καλλιεργούνται μέσα από αποσπασματική κατανάλωση περιεχομένου, όπως συμβαίνει στα social media, καθώς εκεί επικρατούν η ταχύτητα, η συντομία και η συνεχής εναλλαγή ερεθισμάτων. ‘Αντίδοτο’ της απαγόρευσης – σύμφωνα με τους ειδικούς – θα ήταν το να καλλιεργηθεί η ψηφιακή παιδεία στους υποψηφίους, η δεξιότητα αξιολόγησης πηγών ώστε να μπορεί κανείς να ξεχωρίζει τις αξιόπιστες πληροφορίες και τελικά, η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων προς όφελός τους.