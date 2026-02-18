Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν το "Θέμα" με τις προσφορές (4,25€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :

Νούμερο ένα τάση παγκοσμίως λογίζεται η νοσταλγία, που μας γυρίζει πίσω στο πραγματικό φαγητό. Πώς μεταφράζεται όμως αυτό στην καθημερινότητά μας;

.

Design

Το 10ΑΜ Apotheke στον Κεραμεικό επενδύει στην αφηγηματική δύναμη της εικόνας

Έρευνα: Οι Έλληνες και ο “ελληνικός” καφές

Σήμερα η χόβολη ξαναγίνεται μόδα

Επιστήμη: Νοσταλγία, η γεύση της επιστροφής

Έρευνα: Ρετρό τάση ή ακραία καινοτομία η νοσταλγία;

Βιβλίο: 81 «πιάτα» με ελληνικά προϊόντα, του Ανδρέα Λαγού

Αξίες: Γιατί είναι σημαντικός ο Γιάννης Καϋμενάκης

Ο σομελιέ, που έφτιαξε σχολή όχι μόνο με τη θητεία του στο 48, αλλά και με τα wine resto του, Cucina Povera και Paleo.

Συνέντευξη

Θωμάς Μάτσας: Ο σεφ στα Thirio, Strigla, Βουλκανιζατέρ πιστεύει ότι η ελληνική κουζίνα δεν είναι τάση που θα περάσει.

Ομάδα

Η Ταβέρνα των Φίλων στον Κολωνό: Μέσα από τα πιάτα τους η παράδοση γίνεται ομαδική υπόθεση.

Social

Ο Κάρολος Μιχαηλίδης, aka The Food Architect, γίνεται viral καθώς “σχεδιάζει” γεύσεις και μαγειρεύει αναμνήσεις.

Ρεπορτάζ

Θύμηση: Η κρεμερία στο Παγκράτι που σερβίρει γλυκά όπως παλιά.

Ανατομία: Η ν(ε)οσταλγία είναι παντού

Ρεπορτάζ

24 ώρες στον φούρνο του Bread B.C.

Κρασί

20 οίνοι από σπάνιες κόκκινες ελληνικές ποικιλίες, καθεμία με μοναδικό χαρακτήρα.

Οι συνταγές:

Αφιέρωμα στην Καθαρά Δευτέρα

-Οι πρωταγωνιστές της Σαρακοστής: τουρσί, ελιές, ταραμάς, χαλβάς μπακάλη, φάβα, οστρακοειδή, θαλασσινά, ταχίνι, όλα μπαίνουν στο νηστίσιμο τραπέζι του Cantina

Καθαρά Δευτέρα

Δε κλάσικς

Μοιραζόμαστε τις γευστικές μνήμες που μιλούν νοσταλγικά στο συναίσθημά μας.

Παστίτσιο, Κεφτέδες, Ντολμαδάκια γιαλαντζί, Κοτόπουλο στη γάστρα με φινόκιο & μαραθόσπορο, Γιουβέτσι αρνί, Λεμονάτο μοσχαράκι με πατάτες τηγανητές

Επανεφεύρεση

Πιάτα-σύμβολα των 80s και 90s που άφησαν εποχή, εδώ μαγειρεύονται ελαφρώς διαφορετικά, διατηρώντας αναλλοίωτη την αξέχαστη γεύση τους.

Μακαρονάδες των 80s

Είναι πλούσιες στα υλικά αλλά και στις θερμίδες τους, με εκείνη τη γνώριμη υπερβολή σε κάθε μπουκιά που πάντα αναζητάμε.

Πίτες στο λεπτό

Τις ετοιμάζουμε ως σνακ αλλά στέκονται και ως κυρίως. Τις φτιάχνουμε με υλικά της απλότητας. Ψήνονται γρήγορα και μας θυμίζουν τις γεύσεις που δεν θέλουμε να ξεχνάμε.

Χορτοτυρόπιτα με αραβική πίτα στην τοστιέρα, Πλαστός στο τηγάνι με τυρί, σπανάκι & ντομάτα, Πίτα με γιουφκά, μπέικον, τυριά & πάπρικα, Ζαμπονοτυρόπιτα με φύλλο κρούστας στο air fryer, Κρέπες σαν τυρόπιτες, με μέλι

Ρετρό γλύκα

Ποιος μπορεί να ξεχάσει το παγωτό Σικάγο και τις πάστες όπως η σεράνο ή το ποντικάκι; Αυτά και άλλα πολλά vintage γλυκά, που βρίσκουμε ακόμα σε αρκετά ζαχαροπλαστεία, δημιουργούμε με επιτυχία στην δική μας κουζίνα.

Παγωτό Σικάγο, Πάστα ποντικάκι, Κοκ, Πάστα Σεράνο, Κουρκουμπίνια, Πάστα αμυγδάλου, Πάστα Φλώρα

Αυτή την Κυριακή με το Θέμα.

Μην τo χάσετε!

Σύμφωνα με την εξομολόγηση της πράκτορα του FBI Άτλι Πάιν, το παρασκήνιο που οδήγησε στην απαγωγή της δίδυμης αδελφής της είχε ως εξής: «Όταν η μητέρα μου ήταν στην εφηβεία, συμμετείχε ως διπλή πράκτορας σε μια μυστική επιχείρηση που είχε σχέση με τη μαφία, τη δεκαετία του '80. Ένας από τους τύπους που πιάστηκε σ' εκείνη την επιχείρηση ήταν κάποιος ονόματι Μπρούνο Βιντσέντσο, ο οποίος στη συνέχεια δολοφονήθηκε όταν πήγε φυλακή. Ο Μπρούνο είχε έναν αδερφό, τον Ίτο. Προφανώς ο Ίτο έμαθε τι είχε συμβεί και θεώρησε υπεύθυνη τη μητέρα μου για το θάνατο του αδερφού του. Με κάποιον τρόπο ανακάλυψε πού βρισκόμασταν, ήρθε στην Τζόρτζια και απήγαγε την αδερφή μου, τη Μέρσι. Έμαθα ότι ζούσε, σε μια πόλη που λέγεται Τρέντον. Θα μιλήσω με την οικογένειά του. Ίσως να ξέρουν κάτι που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο».

Η Άτλι Πάιν, η αγαπημένη ηρωίδα του David Baldacci, παραμένει προσκολλημένη στην οικογενειακή τραγωδία, με την εξαφάνιση και, πιθανότατα, τη δολοφονία της δίδυμης αδελφής της. Η Άτλι δεν εγκαταλείπει ποτέ την αναζήτηση και την έρευνα, παρόλον ότι συνεχώς βρίσκεται στο μηδέν. Στο «Όλα στο φως», ίσως το καλύτερο και πιο συναρπαστικό από τα βιβλία του David Baldacci, η Άτλι Πάιν βρίσκει, επιτέλους, ένα ίχνος, κάποιον ύποπτο που της επιτρέπει να αισιοδοξεί. Κατά σύμπτωση συναντά έναν παλιό φίλο και συνεργάτη της, τον πράκτορα Τζον Πούλερ, ο οποίος έχει στο μικροσκόπιο την οικογένεια του υπόπτου σχετικά με ένα άλλο έγκλημα. Όμως, για να αποκαλυφθεί η αλήθεια σχετικά με την τύχη της Μέρσι, η Πάιν και ο Πούλερ πρέπει να παραμερίσουν αλλεπάλληλα στρώματα απάτης, ψεμάτων και συγκάλυψης, τα οποία φτάνουν πολύ μακριά -ως του σημείου να απειλούν την παγκόσμια τάξη και το μέλλον της δημοκρατίας. Και όταν αποκαλυφθεί η αλήθεια, η Άτλι Πάιν θα νιώσει σαν να τη χτύπησε κεραυνός.

Μαγειρεύουμε και απολαμβάνουμε τα πιάτα, τα γλυκά, τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα που αγαπήσαμε στα 80s και τα 90s.

Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και ανακαλύψτε:

Φάβα με ουζάτες, πικάντικες γαρίδες, Σαλάτα πιαζ με μαυρομάτικα φασόλια & ξιδάτο χταπόδι, Σαλάτα με λαχανικά ατμού & τασσιή, Φασόλια φούρνου με καλαμαράκια, Ριγανοκεφτέδες, Μυδομακαρονάδα αχνιστή, Ταραμοσαλάτα με ρεβίθια ατμού, χωρίς γλουτένη, Ψητός χαλβάς με λεμόνι & ινδοκάρυδο, Λαγάνα κλασική, Λαγάνα με χαρουπάλευρο

Σαλάτα του σεφ, αλλά με light sauce, Σουτζουκάκια στο air fryer, Νουά κατσαρόλας με σάλτσα ψητού, Πίτσα ταψιού όπως παλιά, Μοσχαρίσιο σνίτσελ φούρνου με πουρέ, Σουφλέ με ψωμί του τοστ, Κοτόπουλο αλά κρεμ με μανιτάρια

Σπαγγέτι αματριτσιάνα, Πένες με σολομό, βότκα & μπρικ, Σπαγγέτι φούρνου με κιμά & τυριά, Ριγκατόνι τέσσερα τυριά, Ταλιατέλες μπέικον – παρμεζάνα, Τορτελίνια με ζαμπόν, σε ροζ σάλτσα