Συνεχίζεται η δωρεάν αγωγή για απώλεια βάρους σε όσους μείωσαν τον BMI, ανακοίνωσε ο Γεωργιάδης

Το θέμα είναι τα χρήματα που ξοδεύει το κράτος να πιάνουν τόπο, ανέφερε ο υπουργός Υγείας

Συνέχιση του προγράμματος δωρεάν φαρμακευτικής αγωγής και μετά τη λήξη χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης τον Ιούνιο για συγκεκριμένα άτομα ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιαδης.

Σύμφωνα με όσα είπε μιλώντας σε πάνελ για την πρόληψη στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών , όσοι διαπιστωμένα μέχρι και τον Ιούνιο έχουν μειώσει τον Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) θα μπορούν, ως επιβράβευση, να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη δωρεάν φαρμακευτική αγωγή που βοηθά στην απώλεια βάρους.

«Το θέμα είναι τα χρήματα που ξοδεύει το κράτος να πιάνουν τόπο», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Μιλώντας γενικά για το μεγάλο πρόγραμμα προσυμπτωματικου ελεγχου «Προλαμβάνω», ο υπουργός Υγείας τόνισε την αξία του σημειώνοντας πως «τα ωραία κάποτε τελειώνουν».

Υπογράμμισε πως ειδικά το πρόγραμμα των δωρεάν μαστογραφιών «Φώφη Γεννηματά» πρέπει να συνεχιστεί καθώς πραγματικά έχει βοηθήσει χιλιάδες γυναίκες στον έγκαιρο εντοπισμό καρκίνου του μαστού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε, 30.000 γυναίκες έχουν εντοπιστεί με πρώιμα ευρήματα και έχουν πάρει το δρόμο της θεραπείας.
