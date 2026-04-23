Μετά το sofagate, Φον ντερ Λάιεν και Σαρλ Μισέλ τσακώνονται πάλι για την Τουρκία και το ρόλο της στην Ευρώπη
Στο επίκεντρο νέας πολιτικής σύγκρουσης η Άγκυρα, μετά από δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προκάλεσαν την αντίδραση του πρώην προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και παρέμβαση του Κύπριου προέδρου
Η επικεφαλής της Κομισιόν, μιλώντας το περασμένο σαββατοκύριακο σε εκδήλωση της γερμανικής εφημερίδας Die Zeit, φάνηκε να υπονοεί, σύμφωνα με το Politico, ότι η Άγκυρα αποτελεί γεωστρατηγική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Πρέπει να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο, ώστε να μην περιέλθει υπό ρωσική, τουρκική ή κινεζική επιρροή», τόνισε, προσθέτοντας ότι «πρέπει να σκεφτούμε πιο ευρεία και πιο γεωπολιτικά».
Οι τοποθετήσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην Άγκυρα, η οποία παραμένει επί χρόνια υποψήφια προς ένταξη χώρα στην ΕΕ και βασικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιχείρησε αργότερα να δώσει διευκρινίσεις, μιλώντας στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu, λέγοντας ότι η Φον ντερ Λάιεν αναφερόταν στην «γεωπολιτική ισχύ, το μέγεθος και τις φιλοδοξίες» της χώρας.
Η αντίδραση του Μισέλ
Η εξήγηση αυτή, ωστόσο, δεν ικανοποίησε τον Σαρλ Μισέλ, ο οποίος την Τετάρτη αντέδρασε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X. Ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χαρακτήρισε την Τουρκία «κεντρικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, βασικό εταίρο στη διαχείριση του μεταναστευτικού, ενεργειακό διάδρομο, σημαντικό αμυντικό παράγοντα στα σύνορα της Ευρώπης και σοβαρή περιφερειακή δύναμη».
.@vonderleyen: Türkiye is:
- a core #NATO ally,
- a key migration partner,
- an energy corridor,
- a major defence actor on Europe’s flank,
- and a serious regional power.
Europe doesn’t get stronger by applying double standards or simplifying reality. https://t.co/gjbtaSR9GV
«Η Ευρώπη δεν γίνεται ισχυρότερη εφαρμόζοντας διπλά πρότυπα ή απλοποιώντας την πραγματικότητα», πρόσθεσε.
Το «sofagate» του 2021
Η λεκτική αντιπαράθεση αναζωπύρωσε τη μακροχρόνια κόντρα μεταξύ των δύο Ευρωπαίων αξιωματούχων, η οποία είχε αναδειχθεί με έντονο τρόπο κατά την κοινή τους επίσκεψη στην Τουρκία το 2021. Τότε, κατά τη συνάντηση με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, ο Μισέλ είχε καθίσει δίπλα στον Τούρκο πρόεδρο, αφήνοντας τη Φον ντερ Λάιεν σε έναν καναπέ στο πλάι.
Το περιστατικό, που έμεινε γνωστό ως «sofagate», ανέδειξε τις εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών. Η σχέση τους δεν αποκαταστάθηκε ποτέ, με την πρόεδρο της Επιτροπής να δηλώνει τότε ότι αισθάνθηκε «πληγωμένη» και «μόνη, ως γυναίκα και ως Ευρωπαία».
Η «τάπα» του Χριστοδουλιδη στον Μισέλ
Η τοποθέτησή του υπέρ της Τουρκίας προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος του απάντησε δημόσια μέσω X. «Αγαπητέ Σαρλ, αφού μιλάς για διπλά πρότυπα, να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και εξακολουθεί να κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος», ανέφερε, ενόψει της άτυπης συνόδου των ηγετών της ΕΕ που πραγματοποιείται στις 23 και 24 Απριλίου στη Λευκωσία.
Dear Charles, since you are talking about double standards, let me remind you that Turkey invaded Cyprus in 1974, and still occupies European territory, 🇨🇾🇪🇺 https://t.co/sXu8UtmzYn— NikosChristodoulides (@Christodulides) April 22, 2026
