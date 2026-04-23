Μετά το sofagate, Φον ντερ Λάιεν και Σαρλ Μισέλ τσακώνονται πάλι για την Τουρκία και το ρόλο της στην Ευρώπη
ΚΟΣΜΟΣ
Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Σαρλ Μισέλ Νίκος Χριστοδουλίδης Sofagate

Στο επίκεντρο νέας πολιτικής σύγκρουσης η Άγκυρα, μετά από δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προκάλεσαν την αντίδραση του πρώην προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και παρέμβαση του Κύπριου προέδρου

Στο προσκήνιο αντιπαράθεσης μεταξύ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Σαρλ Μισέλ, η οποία κρατά εδώ και χρόνια και αναζωπυρώθηκε με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επανήλθε η Τουρκία.

Η επικεφαλής της Κομισιόν, μιλώντας το περασμένο σαββατοκύριακο σε εκδήλωση της γερμανικής εφημερίδας Die Zeit, φάνηκε να υπονοεί, σύμφωνα με το Politico, ότι η Άγκυρα αποτελεί γεωστρατηγική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Πρέπει να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο, ώστε να μην περιέλθει υπό ρωσική, τουρκική ή κινεζική επιρροή», τόνισε, προσθέτοντας ότι «πρέπει να σκεφτούμε πιο ευρεία και πιο γεωπολιτικά».

Οι τοποθετήσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην Άγκυρα, η οποία παραμένει επί χρόνια υποψήφια προς ένταξη χώρα στην ΕΕ και βασικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιχείρησε αργότερα να δώσει διευκρινίσεις, μιλώντας στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu, λέγοντας ότι η Φον ντερ Λάιεν αναφερόταν στην «γεωπολιτική ισχύ, το μέγεθος και τις φιλοδοξίες» της χώρας.



Η αντίδραση του Μισέλ

Η εξήγηση αυτή, ωστόσο, δεν ικανοποίησε τον Σαρλ Μισέλ, ο οποίος την Τετάρτη αντέδρασε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X. Ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χαρακτήρισε την Τουρκία «κεντρικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, βασικό εταίρο στη διαχείριση του μεταναστευτικού, ενεργειακό διάδρομο, σημαντικό αμυντικό παράγοντα στα σύνορα της Ευρώπης και σοβαρή περιφερειακή δύναμη».



«Η Ευρώπη δεν γίνεται ισχυρότερη εφαρμόζοντας διπλά πρότυπα ή απλοποιώντας την πραγματικότητα», πρόσθεσε.

Το «sofagate» του 2021

Κλείσιμο
Η λεκτική αντιπαράθεση αναζωπύρωσε τη μακροχρόνια κόντρα μεταξύ των δύο Ευρωπαίων αξιωματούχων, η οποία είχε αναδειχθεί με έντονο τρόπο κατά την κοινή τους επίσκεψη στην Τουρκία το 2021. Τότε, κατά τη συνάντηση με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, ο Μισέλ είχε καθίσει δίπλα στον Τούρκο πρόεδρο, αφήνοντας τη Φον ντερ Λάιεν σε έναν καναπέ στο πλάι.

Το περιστατικό, που έμεινε γνωστό ως «sofagate», ανέδειξε τις εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών. Η σχέση τους δεν αποκαταστάθηκε ποτέ, με την πρόεδρο της Επιτροπής να δηλώνει τότε ότι αισθάνθηκε «πληγωμένη» και «μόνη, ως γυναίκα και ως Ευρωπαία».

Αν και ο Μισέλ είχε κρατήσει χαμηλό προφίλ μετά τη λήξη της θητείας του το 2024, επανήλθε αυτή την εβδομάδα κατηγορώντας τη Φον ντερ Λάιεν για «αυταρχικό» τρόπο ηγεσίας, σε συνέντευξή του στην Brussels Times.

Η «τάπα» του Χριστοδουλιδη στον Μισέλ

Η τοποθέτησή του υπέρ της Τουρκίας προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος του απάντησε δημόσια μέσω X. «Αγαπητέ Σαρλ, αφού μιλάς για διπλά πρότυπα, να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και εξακολουθεί να κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος», ανέφερε, ενόψει της άτυπης συνόδου των ηγετών της ΕΕ που πραγματοποιείται στις 23 και 24 Απριλίου στη Λευκωσία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης