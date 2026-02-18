Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Οδηγός ταξί έχασε τις αισθήσεις του και προσέκρουσε σε κολωνάκια στη Χαλκίδα
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον οδηγό στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (17/2) στην Χαλκίδα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας οδηγός ταξί έχασε τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε κολωνάκια.
Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον οδηγό στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.
Από τη σύγκρουση το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
