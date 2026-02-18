Οδηγός ταξί έχασε τις αισθήσεις του και προσέκρουσε σε κολωνάκια στη Χαλκίδα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Χαλκίδα Οδηγός ταξί

Οδηγός ταξί έχασε τις αισθήσεις του και προσέκρουσε σε κολωνάκια στη Χαλκίδα

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον οδηγό στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται

Οδηγός ταξί έχασε τις αισθήσεις του και προσέκρουσε σε κολωνάκια στη Χαλκίδα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (17/2) στην Χαλκίδα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας οδηγός ταξί έχασε τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε κολωνάκια.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον οδηγό στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.



Από τη σύγκρουση το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Οδηγός ταξί έχασε τις αισθήσεις του και προσέκρουσε σε κολωνάκια στη Χαλκίδα

Οδηγός ταξί έχασε τις αισθήσεις του και προσέκρουσε σε κολωνάκια στη Χαλκίδα

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης