Στιγμές αγωνίας στην Αστυπάλαια με ψαρά που πάλεψε με τα κύματα και τα 10 μποφόρ για να σώσει το καΐκι του, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με την περιγραφή του, χρειάστηκαν έξι με επτά λεπτά για να καταφέρει να βγει στη στεριά, ενώ σε κάποιο σημείο το κύμα τον κρατούσε μέσα στο νερό