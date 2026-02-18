Στιγμές αγωνίας στην Αστυπάλαια με ψαρά που πάλεψε με τα κύματα και τα 10 μποφόρ για να σώσει το καΐκι του, δείτε βίντεο

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Σύμφωνα με την περιγραφή του, χρειάστηκαν έξι με επτά λεπτά για να καταφέρει να βγει στη στεριά, ενώ σε κάποιο σημείο το κύμα τον κρατούσε μέσα στο νερό
Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην Αστυπάλαια, όταν ο 37χρονος ψαράς Γιώργος Κονταράτος αναγκάστηκε να πέσει στη θάλασσα με ανέμους 10 μποφόρ, προκειμένου να σώσει το καΐκι του από βύθιση.
Όπως περιέγραψε, είχε δέσει το σκάφος στο λιμάνι μετά από ψάρεμα, όμως η κακοκαιρία που ακολούθησε προκάλεσε έντονη θαλασσοταραχή. Το μεσημέρι δέχθηκε τηλεφώνημα από φίλο του, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι η βάρκα του βούλιαζε.
Μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, ο κ. Κονταράτος ανέφερε: «Μου λέει “η βάρκα βουλιάζει”. Εκεί τρελάθηκα. Βούτηξα, μπήκα μέσα στη βάρκα, την τράβηξα λίγο πιο βαθιά, αλλά ήταν πολύ επικίνδυνα και έπρεπε να βουτήξω μέσα στη θάλασσα. Ήτανε 10 μποφόρ και ήταν πολύ επικίνδυνα. Παραλίγο να είχα πνιγεί».
Σύμφωνα με την περιγραφή του, χρειάστηκαν έξι με επτά λεπτά για να καταφέρει να βγει στη στεριά, ενώ σε κάποιο σημείο το κύμα τον κρατούσε μέσα στο νερό. Όπως είπε, ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα θα μπορούσαν να αποβούν μοιραία.
Για να διασφαλίσει το καΐκι, έδεσε επιπλέον σχοινί από την απέναντι πλευρά του λιμανιού, δημιουργώντας δεύτερη στήριξη σε περίπτωση που κοβόταν το βασικό σκοινί.
Το σκάφος έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς ανήκει στην οικογένειά του εδώ και τρεις γενιές. Ξεκίνησε ως επαγγελματικό τουριστικό καΐκι του παππού του, πέρασε στον πατέρα του και σήμερα το χρησιμοποιεί ο ίδιος για ψάρεμα.
Ο 37χρονος, πατέρας τριών παιδιών και εργαζόμενος και σε θαλάσσιες καλλιέργειες, αναφέρθηκε στις δυσκολίες της ζωής στα μικρά νησιά τον χειμώνα. Δηλώνει ανακουφισμένος που η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος, επισημαίνοντας ότι η αγάπη του για τη θάλασσα και το σκάφος του τον ώθησαν να ρισκάρει.
