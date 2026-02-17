Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Σοβαρό τροχαίο στη Νέα Αλικαρνασσό: Τραυματίστηκε 84χρονος οδηγός
Δύο μηχανάκια συγκρούστηκαν στη συμβολή των οδών Σταδίου και 1922
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Νέα Αλικαρνασσό στην Κρήτη, όταν δύο μηχανάκια συγκρούστηκαν στη συμβολή των οδών Σταδίου και 1922.
Ο οδηγός του ενός δικύκλου, 84 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ενώ ο νεαρός οδηγός του άλλου δίκυκλου δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα και ένα συμβατικό όχημα ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθεί άμεσα βοήθεια και να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά του τραυματία.
Αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη ώστε να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή αποκαταστάθηκε σταδιακά μετά την απομάκρυνση των οχημάτων από το οδόστρωμα.
