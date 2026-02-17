Κλειστό το Τραμ στο Σύνταγμα σήμερα λόγω έργων στη Βασιλίσσης Όλγας, οι αλλαγές στα δρομολόγια
Κλειστό το Τραμ στο Σύνταγμα σήμερα λόγω έργων στη Βασιλίσσης Όλγας, οι αλλαγές στα δρομολόγια

Δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα» - Αναλυτικά η ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ 

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια της Γραμμής 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα ισχύσουν σήμερα (17/2), λόγω εκτέλεσης έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα δρομολόγια της Γραμμής 6  θα έχουν ως τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ». Η κυκλοφορία των συρμών θα διεξάγεται στο τμήμα «Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη», μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών στο συγκεκριμένο σημείο.

Κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα», γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τη μετακίνηση επιβατών προς το κέντρο της Αθήνας.

Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους και να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης προς τις περιοχές που δεν θα καλύπτονται από τη λειτουργία της γραμμής για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

«Σας ενημερώνουμε, ότι την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στη Γραμμή 6 του Τραμ “Πικροδάφνη – Σύνταγμα” τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση “Φιξ” και θα διεξάγονται στο τμήμα “Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη”, μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις “Λ. Βουλιαγμένης”, “Ζάππειο” και “Σύνταγμα”».

