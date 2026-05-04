Αγίου Πνεύματος 2026: Πότε είναι φέτος, για ποιους είναι αργία
Δείτε πότε είναι η αργία του Αγίου Πνεύματος, ποιους αφορά και ποιες είναι οι επόμενες επίσημες αργίες του 2026
Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος θα εορταστεί φέτος τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026, δημιουργώντας ένα τριήμερο. Το καλοκαιρινό τριήμερο αποτελεί ιδανική περίοδο για εκδρομές και οικογενειακές δραστηριότητες.
Ποιους αφορά η αργία της Δευτέρας του Αγίου ΠνεύματοςΗ Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος συνιστά επίσημη αργία για τον Δημόσιο Τομέα χωρίς εξαιρέσεις. Αντίθετα, στον Ιδιωτικό Τομέα η εφαρμογή της δεν είναι γενικευμένη, καθώς δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες που ορίζει η εργατική νομοθεσία.
Συγκεκριμένα, η αργία ισχύει για:
-Τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα
-Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
-Εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία
-Επιχειρήσεις όπου προβλέπεται από συλλογική σύμβαση εργασίας
-Κλάδους που ορίζονται από ειδικούς κανονισμούς εργασίας
Επόμενες επίσημες αργίες μετά το τριήμερο του Αγίου ΠνεύματοςΜετά το καλοκαιρινό τριήμερο της 1ης Ιουνίου, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να περιμένουν για τις επόμενες επίσημες αργίες που προβλέπει το ημερολόγιο του 2025.
Η πρώτη μεγάλη εορτή που ακολουθεί είναι ο Δεκαπενταύγουστος, όπου στις 15 Αυγούστου εορτάζεται η Κοίμηση της Θεοτόκου. Η συγκεκριμένη ημέρα πέφτει Σάββατο και αποτελεί υποχρεωτική αργία για το σύνολο των εργαζομένων, τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα.
Η επόμενη σημαντική ημερομηνία είναι η 28η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη, όπου τιμάται η εθνική επέτειος του «Όχι». Σύμφωνα με τον Ν. 4808/2021, η συγκεκριμένη ημέρα συνιστά υποχρεωτική αργία για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως τομέα απασχόλησης.
Τι ορίζει η νομοθεσία για τις επίσημες αργίεςΟι επίσημες αργίες στην Ελλάδα καθορίζονται από συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που διακρίνει τις υποχρεωτικές από τις καθιερωμένες ημέρες ανάπαυσης. Για τον Δημόσιο Τομέα, το καθεστώς είναι πιο ευνοϊκό και περιλαμβάνει περισσότερες ημέρες αργίας. Στον Ιδιωτικό Τομέα, οι αργίες εξαρτώνται από τον επαγγελματικό κλάδο, τις συλλογικές συμβάσεις και τους εσωτερικούς κανονισμούς κάθε επιχείρησης. Η γνώση των δικαιωμάτων κάθε εργαζομένου αποτελεί σημαντική παράμετρο για τον προγραμματισμό του προσωπικού και επαγγελματικού χρόνου.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
