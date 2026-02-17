Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Αρκαδία, αισθητός και στην Αττική
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 7 χλμ βόρεια-βορειοανατολικά της Νεστάνης και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 51,5 χλμ - Η πρώτη εκτίμηση του σεισμολόγου Γεράσιμου Παπαδόπουλου
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:57 μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην Αρκαδία.
Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 7 χλμ βόρεια-βορειοανατολικά της Νεστάνης και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 51,5 χλμ. Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.
Σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος εμφανίζεται καθησυχαστικός.
«Επιφανειακός σεισμός μεγέθους 4,6 πλησίον της Νεστάνης, δυτικά του Άργους. Ελαφρά αισθητός και στην Αττική. Προς το παρόν δεν διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο».
Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Τρίπολη καθώς το επίκεντρο ήταν 20 χλμ από την πόλη και 13 από την περιοχή Άργος – Μυκήνες.
Νωρίτερα η Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είχε υπολογίσει το επίκεντρο στα 8 χλμ βορειοανατολικά της Νεστάνης και το εστιακό βάθος στα 29,8 χλμ.
