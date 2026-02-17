Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Αρκαδία, αισθητός και στην Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός Αρκαδία

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Αρκαδία, αισθητός και στην Αττική

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 7 χλμ βόρεια-βορειοανατολικά της Νεστάνης και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 51,5 χλμ - Η πρώτη εκτίμηση του σεισμολόγου Γεράσιμου Παπαδόπουλου

6 ΣΧΟΛΙΑ
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:57 μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην Αρκαδία.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 7 χλμ βόρεια-βορειοανατολικά της Νεστάνης και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 51,5 χλμ. Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

στιγμιοτυπο_οθονης_2026-02-17_011300


Σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος εμφανίζεται καθησυχαστικός.

«Επιφανειακός σεισμός μεγέθους 4,6 πλησίον της Νεστάνης, δυτικά του Άργους. Ελαφρά αισθητός και στην Αττική. Προς το παρόν δεν διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο».



Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Τρίπολη καθώς το επίκεντρο ήταν 20 χλμ από την πόλη και 13 από την περιοχή Άργος – Μυκήνες.

Νωρίτερα η  Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είχε υπολογίσει το επίκεντρο στα  8 χλμ βορειοανατολικά της Νεστάνης και το εστιακό βάθος  στα 29,8 χλμ.

στιγμιοτυπο_οθονης_2026-02-17_010052

