Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας δύο δημοτικές κοινότητες της Νάξου
Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας δύο δημοτικές κοινότητες της Νάξου

Λόγω της παράκτιας διάβρωσης μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας δύο δημοτικές κοινότητες της Νάξου
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν δύο δημοτικές κοινότητες στην Νάξο για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (παράκτια διάβρωση) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (θυελλώδεις άνεμοι) τα οποία εκδηλώθηκαν στις 14 και 15 Φεβρουαρίου 2026.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ν. Παπαευσταθίου, η δημοτική κοινότητα Απεράθου της δημοτικής ενότητας Δρυμαλίας και η δημοτική κοινότητα Αγίου Αρσενίου της δημοτικής ενότητας Νάξου του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και τις 14 Μαΐου 2026.
