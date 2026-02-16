Γλυφάδα: Ηλικιωμένος με Dacia χτύπησε Ferrari - Δείτε το video

ο ατύχημα σημειώθηκε σε κεντρική οδό των νοτίων προαστίων, ακριβώς μπροστά από το παλαιό Δημαρχείο, και όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, η σύγκρουση έγινε με τέτοια δύναμη που έσπρωξε την Ferrari στο προπορευόμενο Toyota Yaris.

Μαρτυρίες από διερχόμενους οδηγούς και πεζούς που βρέθηκαν στο σημείο περιγράφουν ότι ο οδηγός του Sandero, για άγνωστο λόγο, δεν πάτησε καθόλου το φρένο προ του χτυπήματος. Η ταχύτητα κατά την πρόσκρουση εκτιμάται ότι ήταν περίπου 50 έως 60 χιλιόμετρα την ώρα, αρκετή για να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στα δύο οχήματα. Το ιταλικό supercar υπέστη σοβαρά πλήγματα σε προφυλακτήρα, φτερό, φανάρι και καπό, ενώ δεν αποκλείεται να έχει επηρεαστεί ακόμα και η ανάρτηση και ο διαχύτης, βάσει των εικόνων που κοινοποιούνται στα social media