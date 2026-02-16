Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Συναγερμός για πιθανή διαρροή υγραερίου σε βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής, εκκενώθηκε προληπτικά ο χώρος
Συναγερμός για πιθανή διαρροή υγραερίου σε βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής, εκκενώθηκε προληπτικά ο χώρος
Οι εργαζόμενες στο παρασκευαστήριο φέρεται να μύρισαν οσμή που παραπέμπει σε υγραέριο και ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2) λόγω πιθανής διαρροής υγραερίου σε βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής μεταξύ Πορταριάς – Κατηχωρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, οι εργαζόμενες στο παρασκευαστήριο φέρεται να μύρισαν οσμή που παραπέμπει σε υγραέριο και ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικης με τέσσερα υδροφόρα οχήματα και τρία βοηθητικά. Οι εργαζόμενες έχουν απομακρυνθεί από τον χώρο με ασφάλεια και πραγματοποιείται έλεγχος στο σημείο.
Στον εξωτερικό χώρο της εγκατάστασης βρίσκεται δεξαμενή υγραερίου, η οποία καταβρέχεται προληπτικά, ώστε να μειωθεί οποιοσδήποτε πιθανός κίνδυνος.
Παράλληλα, πραγματοποιούνται έλεγχοι με ειδικούς ανιχνευτές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διαρροή και να αξιολογηθεί η κατάσταση με ακρίβεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, οι εργαζόμενες στο παρασκευαστήριο φέρεται να μύρισαν οσμή που παραπέμπει σε υγραέριο και ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικης με τέσσερα υδροφόρα οχήματα και τρία βοηθητικά. Οι εργαζόμενες έχουν απομακρυνθεί από τον χώρο με ασφάλεια και πραγματοποιείται έλεγχος στο σημείο.
Στον εξωτερικό χώρο της εγκατάστασης βρίσκεται δεξαμενή υγραερίου, η οποία καταβρέχεται προληπτικά, ώστε να μειωθεί οποιοσδήποτε πιθανός κίνδυνος.
Παράλληλα, πραγματοποιούνται έλεγχοι με ειδικούς ανιχνευτές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διαρροή και να αξιολογηθεί η κατάσταση με ακρίβεια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα