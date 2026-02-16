Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Μεθυσμένος οδηγός στα Χανιά έπεσε σε αυλή ενοικιαζόμενων δωματίων
Ο οδηγός φέρεται να είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πολύ πιο πάνω από το επιτρεπόμενο όριο και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα
Ένας 42χρονος άνδρας συνελήφθη τη νύχτα της Κυριακής στα Χανιά, καθώς φέρεται να προκάλεσε τροχαίο ατύχημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, στις 00.30 ο οδηγός που κινούνταν στον δρόμο των Μινωθιανών στο Κολυμπάρι, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, να εξετράπη της πορείας του και να κατέληξε σε αυλή τουριστικού καταλύματος, πέφτοντας πάνω σε αγροτικό αυτοκίνητο.
Από τη σύγκρουση δεν προέκυψε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα και στα αντικείμενα εξωτερικού χώρου του καταλύματος.
Ειδικότερα, ο 42χρονος οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, κατελήφθη να έχει εισέλθει με το όχημά του σε προαύλιο χώρο καταλύματος ημεδαπού προξενώντας υλικές ζημιές στον προαύλιο χώρο και σε σταθμευμένο εντός αυτού Ι.Χ.Φ. οχήματος.
Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά.
Η ανακοίνωση της αστυνομίαςΣυνελήφθη χθες (15.02.2026) βραδινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά 42χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
