Γιώργος Μυλωνάκης: Διαψεύδει δημοσίευμα ότι είχε συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός, προαναγγέλλει δικαστική προσφυγή

Ανάρτηση στο X με το οποίο απαντά σε δημοσίευμα του Documento στο οποίο μεταξύ άλλων γίνεται λόγος για συνάντησή του με τον Αλέξη Τσίπρα όταν εκείνος ήταν πρωθυπουργός, έκανε ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Γιώργος Μυλωνάκης. Προαναγγέλλει δε προσφυγή στη Δικαιοσύνη.«Δεν είχα ποτέ την οποιαδήποτε επικοινωνία με τον τότε Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και από την πρώτη στιγμή που υπήρξαν σχετικά δημοσιεύματα στην Κύπρο, επικοινώνησα με τον συντάκτη τους και κατέστησα σαφές ότι δεν έχω την οποιαδήποτε σχέση με την εν λόγω υπόθεση.Είναι προφανές ότι η συνέχεια θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες» αναφέρει ο κ. Μυλωνάκης.Το δημοσίευμα αναπαράγει ανάρτηση - που είχε γίνει προ ημερών - του Μακάριου Δρουσιώτη, ο οποίος επικαλούμενος μία νέα γυναίκα με ψευδώνυμο η οποία υποτίθεται ότι είχε βιαστεί από ανώτατο δικαστή στην Κύπρο και στη συνέχεια έγινε προστάτης της, έκανε λόγο για «Ροδόσταυρους» που ελέγχουν την πολιτική και οικονομική ζωή στην Κύπρο με διασυνδέσεις στην Ελλάδα. Όσοι κατονομάστηκαν στην ανάρτηση προχώρησαν σε διαψεύσεις, ενώ ο κ. Δρουσιώτης, παρότι έχει κληθεί από την κυπριακή Δικαιοσύνη, δεν έχει παρουσιάσει αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του.