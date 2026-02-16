ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Από την Ελευσίνα η κίνηση προς τη λεωφόρο Αθηνών, μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Χανιά: Συνελήφθη αλλοδαπός που «ξάφριζε» σπίτια, οχήματα και επιχειρήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Σύλληψη

Χανιά: Συνελήφθη αλλοδαπός που «ξάφριζε» σπίτια, οχήματα και επιχειρήσεις

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμόδια εισαγγελική Αρχή - Εξιχνιάστηκα 10 περιπτώσεις κλοπών

Χανιά: Συνελήφθη αλλοδαπός που «ξάφριζε» σπίτια, οχήματα και επιχειρήσεις
Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπές στα Χανιά και από τους αστυνομικούς εξιχνιάσθηκαν δέκα περιπτώσεις κλοπών από οχήματα οικίες και επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, η σύλληψη έγινε χθες, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, όταν μεταμεσονύκτιες ώρες εντόπισαν αλλοδαπό να κινείται με ποδήλατο και πραγματοποίησαν έλεγχο.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευές κινητών τηλεφώνων, εννέα ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίες ηλεκτρικών εργαλείων, φακός και κατσαβίδι.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, μία από τις κατασχεθείσες συσκευές κινητών τηλεφώνων είχε αφαιρεθεί νωρίτερα από όχημα εταιρείας ταχυμεταφορών.

Επίσης, ο αλλοδαπός ταυτοποιήθηκε για επιπλέον εννέα περιπτώσεις κλοπών από οχήματα, οικίες και επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, κατά τη διάρκεια των οποίων είχαν αφαιρεθεί εργαλεία, αντικείμενα και συσκευές συνολικής αξίας 20.100 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση εξακολουθεί να διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
