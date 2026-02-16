Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα, στην οδό Θερμοπυλών, κοντά στην οδό Βασιλίσσης Όλγας

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε διαμέρισμα στην ανατολική Θεσσαλονίκη με δύο άτομα να μεταφέρονται στο νοσοκομείο επειδή αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών που εισέπνευσαν.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα, στην οδό Θερμοπυλών, κοντά στην οδό Βασιλίσσης Όλγας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά στο σπίτι που έμενε ένα ζευγάρι ηλικίας 58 και 63 ετών, εκδηλώθηκε σε στρώμα, με πιθανότερη αιτία την ύπαρξη αναμμένου κεριού.

Η πυροσβεστική επιχείρησε στο σημείο με δύο πυροσβεστικά οχήματα και έξι πυροσβέστες και κατάφερε να θέσει άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.

