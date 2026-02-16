Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα
Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα, στην οδό Θερμοπυλών, κοντά στην οδό Βασιλίσσης Όλγας
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε διαμέρισμα στην ανατολική Θεσσαλονίκη με δύο άτομα να μεταφέρονται στο νοσοκομείο επειδή αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών που εισέπνευσαν.
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα, στην οδό Θερμοπυλών, κοντά στην οδό Βασιλίσσης Όλγας.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά στο σπίτι που έμενε ένα ζευγάρι ηλικίας 58 και 63 ετών, εκδηλώθηκε σε στρώμα, με πιθανότερη αιτία την ύπαρξη αναμμένου κεριού.
Η πυροσβεστική επιχείρησε στο σημείο με δύο πυροσβεστικά οχήματα και έξι πυροσβέστες και κατάφερε να θέσει άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί.
Από τη φωτιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα, στην οδό Θερμοπυλών, κοντά στην οδό Βασιλίσσης Όλγας.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά στο σπίτι που έμενε ένα ζευγάρι ηλικίας 58 και 63 ετών, εκδηλώθηκε σε στρώμα, με πιθανότερη αιτία την ύπαρξη αναμμένου κεριού.
Η πυροσβεστική επιχείρησε στο σημείο με δύο πυροσβεστικά οχήματα και έξι πυροσβέστες και κατάφερε να θέσει άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί.
Από τη φωτιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα