Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Σύλληψη 19χρονου για ναρκωτικά στο λιμάνι της Ρόδου
Σύλληψη 19χρονου για ναρκωτικά στο λιμάνι της Ρόδου
Τα ναρκωτικά ήταν μοιρασμένα σε πέντε αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες και τοποθετημένα σε σακίδιο πλάτης
Στον Εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί αύριο Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 το πρωί, ένας 19χρονος που συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, για κατοχή ηρωίνης βάρους 525,5 γραμμαρίων.
Όπως ανακοινώθηκε ο 19χρονος συνελήφθη αμέσως μετά την αποβίβασή του από το πλοίο στο λιμάνι της Ρόδου, αφού μετά από έρευνα βρέθηκε να έχει στην κατοχή του τη συγκεκριμένη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Τα ναρκωτικά ήταν μοιρασμένα σε πέντε αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες και τοποθετημένα σε σακίδιο πλάτης.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν οι ναρκωτικές ουσίες, καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.
Όπως ανακοινώθηκε ο 19χρονος συνελήφθη αμέσως μετά την αποβίβασή του από το πλοίο στο λιμάνι της Ρόδου, αφού μετά από έρευνα βρέθηκε να έχει στην κατοχή του τη συγκεκριμένη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Τα ναρκωτικά ήταν μοιρασμένα σε πέντε αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες και τοποθετημένα σε σακίδιο πλάτης.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν οι ναρκωτικές ουσίες, καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα