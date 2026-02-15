ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία σε λεωφόρο Αθηνών και άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Σύλληψη 19χρονου για ναρκωτικά στο λιμάνι της Ρόδου
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Σύλληψη Νακρωτικά Λιμενικό Σώμα

Σύλληψη 19χρονου για ναρκωτικά στο λιμάνι της Ρόδου

Τα ναρκωτικά ήταν μοιρασμένα σε πέντε αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες και τοποθετημένα σε σακίδιο πλάτης

Σύλληψη 19χρονου για ναρκωτικά στο λιμάνι της Ρόδου
Στον Εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί αύριο Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 το πρωί, ένας 19χρονος που συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, για κατοχή ηρωίνης βάρους 525,5 γραμμαρίων.

Όπως ανακοινώθηκε ο 19χρονος συνελήφθη αμέσως μετά την αποβίβασή του από το πλοίο στο λιμάνι της Ρόδου, αφού μετά από έρευνα βρέθηκε να έχει στην κατοχή του τη συγκεκριμένη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Τα ναρκωτικά ήταν μοιρασμένα σε πέντε αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες και τοποθετημένα σε σακίδιο πλάτης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν οι ναρκωτικές ουσίες, καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης